Как демонстрировать экран айфона через WhatsApp

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил большое обновление для iOS. Речь идет о двух серьезных нововведениях, которые ранее уже проходили бета-тестирование — теперь они представлены в релизной версии WhatsApp для всех пользователей iPhone.

Одна из новых функций — теперь в WhatsApp вы можете транслировать содержимое экрана своего смартфона собеседнику. Это может быть очень полезно, когда вам нужно объяснить кому-то, как работает определенная функция или настройка смартфона.

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Как показать свой экран собеседнику в WhatsApp:

  • Позвоните человеку по видеосвязи через WhatsApp
  • Во время звонка нажмите «прямоугольник с человечком»
  • Выберите «Начать трансляцию»
  • Сверните WhatsApp и откройте на смартфоне то, что хотели показать собеседнику
  • Чтобы завершить показ, вернитесь в мессенджер и нажмите «Остановить».
WhatsApp

Нововведение доступно в WhatsApp 2.23.16.78 для iOS. 

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Комментарии

+53
Егор
А вот это реально полезно! К слову -- на Андроид тоже функционирует, т.ч. действительно стало кроссплатформенно и удобно -- когда надо что-то объяснить "на том конце провода"))
2 часа назад в 13:04
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