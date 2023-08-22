Как демонстрировать экран айфона через WhatsApp



Популярный мессенджер WhatsApp получил большое обновление для iOS. Речь идет о двух серьезных нововведениях, которые ранее уже проходили бета-тестирование — теперь они представлены в релизной версии WhatsApp для всех пользователей iPhone.



Одна из новых функций — теперь в WhatsApp вы можете транслировать содержимое экрана своего смартфона собеседнику. Это может быть очень полезно, когда вам нужно объяснить кому-то, как работает определенная функция или настройка смартфона.







Как показать свой экран собеседнику в WhatsApp:



Позвоните человеку по видеосвязи через WhatsApp

Во время звонка нажмите «прямоугольник с человечком»

Выберите «Начать трансляцию»

Сверните WhatsApp и откройте на смартфоне то, что хотели показать собеседнику

Чтобы завершить показ, вернитесь в мессенджер и нажмите «Остановить».



Нововведение доступно в WhatsApp 2.23.16.78 для iOS. Как показать свой экран собеседнику в WhatsApp:Нововведение доступно в WhatsApp 2.23.16.78 для iOS.