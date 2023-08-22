Как демонстрировать экран айфона через WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp получил большое обновление для iOS. Речь идет о двух серьезных нововведениях, которые ранее уже проходили бета-тестирование — теперь они представлены в релизной версии WhatsApp для всех пользователей iPhone.
Одна из новых функций — теперь в WhatsApp вы можете транслировать содержимое экрана своего смартфона собеседнику. Это может быть очень полезно, когда вам нужно объяснить кому-то, как работает определенная функция или настройка смартфона.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Как показать свой экран собеседнику в WhatsApp:
- Позвоните человеку по видеосвязи через WhatsApp
- Во время звонка нажмите «прямоугольник с человечком»
- Выберите «Начать трансляцию»
- Сверните WhatsApp и откройте на смартфоне то, что хотели показать собеседнику
- Чтобы завершить показ, вернитесь в мессенджер и нажмите «Остановить».
Нововведение доступно в WhatsApp 2.23.16.78 для iOS.