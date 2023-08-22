В «Google Фото» стало гораздо удобнее редактировать фотографии

Фото: 9to5Google



Веб-сервис «Google Фото» получил большой редизайн. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, онлайн-версия сервиса стала гораздо удобнее для тех пользователей, которые любят вносить правки в свои изображения. Например, для быстрой обрезки в «Google Фото» существуют шаблоны — «Свободный», «Оригинальный», «Квадрат», а также ряд соотношений сторон. Получить к ним доступ теперь можно быстрее: они открываются сразу после нажатия редактирования.







Настройки света и цвета теперь отображаются все сразу, а не группируются — минус несколько бесполезных движений из процесса цветокора. А еще на экране редактирования теперь есть вкладка «Предложения», которая автоматически подбирает полезные инструменты для конкретной фотографии.



Чтобы воспользоваться нововведениями, нажмите кнопку «Попробовать новый редактор».