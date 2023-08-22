В «Google Фото» стало гораздо удобнее редактировать фотографии

Олег

Google Фото

Фото: 9to5Google

Веб-сервис «Google Фото» получил большой редизайн. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, онлайн-версия сервиса стала гораздо удобнее для тех пользователей, которые любят вносить правки в свои изображения. Например, для быстрой обрезки в «Google Фото» существуют шаблоны — «Свободный», «Оригинальный», «Квадрат», а также ряд соотношений сторон. Получить к ним доступ теперь можно быстрее: они открываются сразу после нажатия редактирования.

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Настройки света и цвета теперь отображаются все сразу, а не группируются — минус несколько бесполезных движений из процесса цветокора. А еще на экране редактирования теперь есть вкладка «Предложения», которая автоматически подбирает полезные инструменты для конкретной фотографии.

Чтобы воспользоваться нововведениями, нажмите кнопку «Попробовать новый редактор». 

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Источник:
9to5Google
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