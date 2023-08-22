10 полезных расширений для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome
Артем Фунтиков —
Браузерные расширения созданы для улучшения пользовательского опыта в интернете. Они упрощают работу, добавляют новые функции или расширяют возможности доступных опций. Мы собрали несколько полезных утилит с высоким рейтингом для браузеров Edge и Chrome. Большинство также подойдут и для «Яндекс-браузера», так как он не имеет собственного магазина приложений, но совместим с расширениями Google Chrome.
Return YouTube Dislike — возвращает отображение дизлайков на YouTube, если их не скрыл сам автор видео.
Количество загрузок: свыше 4 000 000
Скачать: Chrome, совместимо с Edge
Редактор Microsoft — расширение исправляет орфографические, пунктуационные ошибки и подскажет, как написать текст, сохраняя информационный стиль. Есть поддержка сразу нескольких языков.
Количество загрузок: свыше 4 000 000
Скачать: Edge, Chrome
Amazing color picker — поможет получить любой цвет для использования в графическом редакторе.
Количество загрузок: свыше 2 000 000
Скачать: Edge, Chrome
I don’t care about cookies — удаляет надоедливые предупреждения о cookie-файлах. Работает на большинстве сайтов.
Количество загрузок: свыше 200 000
Скачать: Edge, Chrome
All Video Downloader — скачивает видео с большинства зарубежных ресурсов, таких как YouTube, Vimeo, TED и китайских соцсетей, например, Wiebo.
Количество загрузок: свыше 300 000
Скачать: Edge
Unhook — детальная настройка YouTube. Расширение содержит свыше 20 опций: скрывает рекомендованные видео, Shorts, плейлисты, эфиры, любые элементы управления платформой и многое другое.
Количество загрузок: свыше 400 000
Скачать: Edge, Chrome
Infinity New Tab — вместо домашнего экрана браузера открывает страницу с заметками, погодой, избранными вкладками и поисковиком. Несколько иконок можно группировать в одну.
Количество загрузок: свыше 500 000
Скачать: Edge, Chrome
Dark Reader — включает темную тему на любом сайте.
Количество загрузок: свыше 1000 000
Скачать: Edge, Chrome
Tampermonkey — настраивает пользовательские скрипты и расширяет возможности любых веб-страниц.
Количество загрузок: свыше 10 000 000
Скачать: Edge, Chrome
eJOY AI Dictionary — утилита поможет подтянуть знание иностранных языков. Можно включить отображение субтитров на двух языках. Если навести курсор на незнакомое слово, видео остановится и выдаст перевод во всплывшем окне, а маленькая иконка рядом откроет все возможные варианты значения. Аналогично работает с любым текстом в сети.
Количество загрузок: свыше 700 000
Скачать: Chrome, совместимо с Edge
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