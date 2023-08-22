10 полезных расширений для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome

Артем
ARHYART.png

Браузерные расширения созданы для улучшения пользовательского опыта в интернете. Они упрощают работу, добавляют новые функции или расширяют возможности доступных опций. Мы собрали несколько полезных утилит с высоким рейтингом для браузеров Edge и Chrome. Большинство также подойдут и для «Яндекс-браузера», так как он не имеет собственного магазина приложений, но совместим с расширениями Google Chrome.

1.png

Return YouTube Dislike — возвращает отображение дизлайков на YouTube, если их не скрыл сам автор видео.

Количество загрузок: свыше 4 000 000

Скачать: Chrome, совместимо с Edge

2.png

Редактор Microsoft — расширение исправляет орфографические, пунктуационные ошибки и подскажет, как написать текст, сохраняя информационный стиль. Есть поддержка сразу нескольких языков.

Количество загрузок: свыше 4 000 000

Скачать: Edge, Chrome

3.png

Amazing color picker — поможет получить любой цвет для использования в графическом редакторе.

Количество загрузок: свыше 2 000 000 

Скачать: Edge, Chrome

4.png

I don’t care about cookies — удаляет надоедливые предупреждения о cookie-файлах. Работает на большинстве сайтов.

Количество загрузок: свыше 200 000 

Скачать: Edge, Chrome

5.png

All Video Downloader — скачивает видео с большинства зарубежных ресурсов, таких как YouTube, Vimeo, TED и китайских соцсетей, например, Wiebo.

Количество загрузок: свыше 300 000

Скачать: Edge

6.png

Unhook — детальная настройка YouTube. Расширение содержит свыше 20 опций: скрывает рекомендованные видео, Shorts, плейлисты, эфиры, любые элементы управления платформой и многое другое.

Количество загрузок: свыше 400 000

Скачать: Edge, Chrome

7.png

Infinity New Tab — вместо домашнего экрана браузера открывает страницу с заметками, погодой, избранными вкладками и поисковиком. Несколько иконок можно группировать в одну.

Количество загрузок: свыше 500 000

Скачать: Edge, Chrome

8.png

Dark Reader — включает темную тему на любом сайте.

Количество загрузок: свыше 1000 000

Скачать: Edge, Chrome

9.png

Tampermonkey — настраивает пользовательские скрипты и расширяет возможности любых веб-страниц.

Количество загрузок: свыше 10 000 000

Скачать: Edge, Chrome

10.png

eJOY AI Dictionary — утилита поможет подтянуть знание иностранных языков. Можно включить отображение субтитров на двух языках. Если навести курсор на незнакомое слово, видео остановится и выдаст перевод во всплывшем окне, а маленькая иконка рядом откроет все возможные варианты значения. Аналогично работает с любым текстом в сети.

Количество загрузок: свыше 700 000

Скачать: Chrome, совместимо с Edge
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Как демонстрировать экран айфона через WhatsApp
Вышел Parallels Desktop 19 с поддержкой Touch ID и новым дизайном
В «Google Фото» стало гораздо удобнее редактировать фотографии

Рекомендации

Рекомендации

Найден вопрос, который нельзя задавать ChatGPT
Нейросеть отправила Человека-паука в разные эпохи. Пещерному Спайди досталось больше всех
Apple закрывает популярнейший iCloud-сервис. Сохраните свои данные!
«Яндекс Такси» теперь умеет работать со сломанной навигацией

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии