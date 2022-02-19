Технологичный подарок — эффектный, приятный и практичный презент. Это отличный способ проявить внимание на праздник. Собрали пять вариантов.
JBL Flip 6
Обновленная колонка от популярного производителя аудиоустройств. Она пригодится вам дома или на даче, в процессе аксессуар удивит громкостью и качеством звука — инженеры увеличили мощность колонки на 50% относительно предыдущего поколения.
Все благодаря особой конструкции. В дополнение к уже привычному динамику в форме суперэлипса 45х80 мм в устройство установлен 16 мм твитер. Общая выходная мощность составляет 30 Вт RMS.
Заряда аккумулятора хватает на день активного использования. Встроенный аккумулятор обепечивает до 12 часов воспроизведения звука без перерыва. Зарядный порт — USB-С, это значит, что зарядить аксессуар можно с помощью комплектного кабеля от любого Android-смартфона или MacBook.
Вместе с параметрами инженеры обновили и дизайн колонки. В частности, она привлекает богатством окрасок — JBL Flip 6 представлена в белом, черном, синем, сером, розовом, бирюзовом, зеленом, красном, камуфляжном цветах.
Xbox Game Pass Ultimate
Microsoft выпустила новое поколение консолей — Xbox Series X и Series S, подписка откроет доступ к платному контенту и позволит воспользоваться техническим потенциалом приставок.
Xbox Game Pass Ultimate — универсальный сервис, сочетающий возможности трех других подписок Microsoft (Xbox Live Gold, Game Pass для консолей и ПК). Пользователь получает возможностm играть онлайн, ежемесячно получать игры по подписке Gold, а также доступ к обеим библиотекам Game Pass — для Xbox и ПК.
Подписчикам Microsoft ежемесячно раздает бесплатные игры, а также скидки до 50% в Microsoft Store. Xbox Game Pass Ultimate также включает подписку EA Play, с которой подписчики получают мгновенный доступ к коллекции лучших серий и популярных хитов EA, эксклюзивным заданиям и наградам внутри игры, особому контенту только для подписчиков, а также до 10 часов пробного доступа к некоторым играм.
Huawei Watch GT 3
Новинка от Huawei, удивляющая дизайном и функциональностью. Прежде всего, аксессуар выделяется золотистым ремешком с миланским плетением. На корпус добавлена вращающаяся кнопка с тактильной обратной связью, что создает ассоциацию с дорогими механическими часами и делает аксессуар визуально премиальным.
Вместе с обновленным корпусом компания обновила и технологии анализа физической активности. Теперь для замера сердечного ритма используется датчик с двумя источниками света. По словам производителя, точность измерения пульса удалось улучшить.
Аксессуар поддерживает более 100 тренировочных режимов, включая 18 профессиональных, 12 тренировок на открытом воздухе и 6 тренировок в помещении. Время работы без подзарядки достигает семи дней.
Honor Earbuds 2 Lite
Найти качественные беспроводные наушники за 5000 рублей сложно. Чтобы при этом они были от понятного и известного бренда – еще сложнее. Наушники — хрупкий продукт, хочется, чтобы сервисный центр было легко найти, а ремонт не затягивался. Чтобы при всем этом звучали прилично — вообще почти невозможно. Но кажется, мы нашли такой вариант.
Honor Earbuds 2 Lite — идеальные наушники за 5000 рублей. Стильный дизайн, качественный звук, шумоподавление — по этим параметрам они соответствуют сегменту upper middle (8000-15 000 рублей).
Несмотря на принадлежность к миддл-классу, наушники получили самый совершенный стандарт Bluetooth 5.2, имеется активное шумоподавление, максимальное время работы без подзарядки с футляром — 32 часа.
Подписка Apple One
Гаджет Apple — отличный подарок, но если он уже есть, его функциональность можно расширить с помощью подписки Apple One — по ней открывается доступ к музыкальному сервису Apple Music, игровому Apple Arcade и стриминговому Apple TV+.
Ее можно оформить и для другого пользователя с помощью подарочной карты App Store & iTunes. Подписку Apple One можно оформить на месяц или сразу год использования.
Как это сделать на iPhone, iPad или iPod touch:
1. Откройте приложение App Store, iTunes Store или «Книги».
2. Нажмите на товар, который хотите подарить.
3. Нажмите кнопку «Подарить».
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы персонализировать и отправить подарок.
5. После отправки подарка получателю придет сообщение по электронной почте. Когда он откроет сообщение и нажмет кнопку «Погасить», товар будет автоматически скачан на его устройство.
Как отправить подарок с компьютера на macOS:
1. На компьютере Mac откройте iTunes Store в приложении Apple Music. Или откройте приложение iTunes на компьютере с ОС Windows.
2. Выберите товар для подарка.
3. Нажмите кнопку со стрелкой рядом с ценой товара, чтобы отобразить параметры общего доступа.
4. Выберите «[Тип товара] в подарок».
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы персонализировать и отправить подарок.
6. После отправки подарка получателю придет сообщение по электронной почте. Когда он откроет сообщение и нажмет кнопку «Погасить», товар будет автоматически скачан на его устройство.
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