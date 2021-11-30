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Этой осенью я решил вернуться в спортзал и снова начать играть в футбол спустя год после травмы. Чтобы набрать минимально допустимую форму для работы с тяжелыми весами, достаточно тренировок дома с собственным весом в течение двух недель-месяца.И так совпало, что этой же осенью в России появился сервис Apple Fitness+. Во-первых, я тестирую все новые приложения и функции от Apple. Во-вторых, у меня появилась возможность освоить новые упражнения с профессиональными американскими тренерами.Сервис Fitness+ интегрирован в приложение «Фитнес», где отображаются ваши данные физической активности, включая те самые три кольца. На нижней панели есть три раздела: «Сводка», «Fitness+» и «Поделиться». Второе — как раз новый сервис от Apple.Он работает по подписке, однако каждый пользователь может опробовать его бесплатно в течение 30 дней.Транслировать его контент может любой девайс Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple TV. Так, вы можете включить видеотренировки как с самого мелкого экрана у смартфона, так и с самого большого у телевизора. На вас должны быть надеты Apple Watch Series 3 или новее с watchOS 8, данные физической активности будут отображаться в приложении, в течение сессии вам нужно повторять за тренерами.Fitness+ представляет собой библиотеку записей тренировок. Выбираете нужный вид, тренера и занимаетесь.Видов тренировок 11:Fitness+ не назвать полноценным онлайн-тренажерным залом. Прежде всего потому что здесь нет консультаций со спортсменами, прямых эфиров и других видов обратной связи. Только самостоятельные практики по уже готовым роликам.Можно составлять плейлисты из музыки, под которую вы будете заниматься. Мне она неважна, поэтому я тренировался под стандартную. К тому же, в сервисе она грамотно подобрана — чем интенсивнее упражнения, тем бодрее треки и наоборот.В большинстве случаев на экране появляются три человека. Это не просто так — каждый из них выполняет упражнения с разной скоростью, это поможет вам адаптироваться под процесс, выбрав наиболее подходящего для себя ориентира.Если у вас развита физическая форма, повторяйте за самим тренером, выполняющим упражнения с максимальной скоростью. Если же нет, и вы находитесь в процессе ее достижения, выберите одного из ассистентов, чья скорость вам подходит.По итогам тренировок приложение показывает вам данные физической активности за этот период — максимальное значение пульса, сожженные калории, общее время тренировки и кольца.Можно тренироваться с другом в своих квартирах. Просто раздаете свои кольца физической активности и сравниваете, кто сжег больше калорий и кто достиг поставленных задач.Полезный раздел для новичков — Программы. Это готовые плейлисты с тренировками. например, «Тренировки для начинающих» от группы тренеров.Единственное, чего мне не хватило, — календарей. Например, американский фитнес-тренер Шон Ти выпускает программы онлайн-тренировок с графиком по дням недели. Вот как он выглядит в его программе Insanity:В Fitness+ такого нет. Хотя периодичность не менее важна, чем техника и самоотдача, организму необходимо восстанавливаться после нагрузок. Отсутствие таких плейлистов увеличивает порог вхождения. Человек, не тренировавшийся ранее, не знает, как развивать тело, ему нужна помощь. А он может, например, пройти весь курс за один день.В целом программы для новичков. Не хватает профильных, например, на выносливость, для сушки и подобного. Впрочем, пока сервис находится на старте развития. Возможно, в будущем мы увидим пользовательский контент от фитнес-тренеров, как в случае с подкастами.Программ пока мало. Мне не хватило плейлиста с упражнениями для опытных, с интенсивными нагрузками и упором на кардио. По опыту, они лучше всего помогают вернуть форму после долгой паузы. Поэтому я открыл раздел высокоинтенсивных тренировок HIIT, нашел для себя семь подходящих тренировок, составил плейлист и проходил по одной в день в течение семи дней.Мне понравилось, что в процессе я изучал новые для себя упражнения, а не выполнял только заученные. Это делает выносливее и положительно влияет на прогресс — когда организм выполняет ранее неизвестные ему упражнения, он больше шокирован, из-за чего получает увеличенную нагрузку.Fitness+ — бодрый сервис для новичков, которые хотят улучшить физическую форму в домашних условиях. Если у вас нет представления о том, как тренироваться дома с собственным весом, можете работать по роликам или плейлистам фитнес-тренеров из приложения Apple. На видео вам покажут ряд разных упражнений и правильную технику их выполнения.Пока контент сервиса слишком для новичков. Возможно, проблема решится со временем, когда на нем появится больше тренеров. А может и нет, потому что интенсивные нагрузки должны проходить под присмотром тренера и желательно после обследования рядом врачей. В сети можно найти тренера для онлайн-занятий с возможностью фидбэка — в виде трансляций или хотя бы с созвоном перед прохождением видеокурса.Проблема Fitness+ — отсутствие обратной связи. Если она решится, сервис выйдет на новый уровень и станет универсальным способом поддержания формы.