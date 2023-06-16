5 причин купить смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate

HUAWEI WATCH Ultimate держатся особняком в линейке бренда. Это функциональный гаджет с брутальным дизайном, получивший ряд эксклюзивных особенностей. Мы уже поделились своими впечатлениями в обзоре, а здесь решили сфокусироваться на преимуществах модели, которые помогут сделать правильный выбор.
Особенный дизайн и прочный корпусПервое, на что обращаешь внимание, помимо комплектации — внешний вид устройства. HUAWEI WATCH Ultimate получили силуэт классических мужских моделей. Это решение заинтересует пользователей, которые устали от универсальных моделей и хотят с помощью гаджета подчеркнуть свою индивидуальность. Комплектный ремешок из титанового сплава (в версии «серебристый океан») органично дополнит ваш образ на деловых встречах или во время занятия спортом.
HUAWEI WATCH Ultimate доступны в двух расцветках «серебристый океан» и «черные скалы». С первой поближе вы сможете познакомиться в нашем обзоре, а в этой заметке мы уделим максимальное внимание версии в черном. Эта вариация гармонично обыгрывает отменное сочетание черного, красного и белого цвета. Часовая и минутная стрелки фирменного циферблата контрастируют с черным корпусом. Это сочетание нарочито подчеркивается яркими деталями красного цвета — секундная стрелка и указатель позиции на «12 часов». Помимо этого, вращающая головка функциональной кнопки в положении «2 часов» получила красное основание.
При первом взгляде и детальном осмотре всех элементов конструкции не покидает ощущение, что перед нами гаджет для приключений, а не очередная безделушка для подсчета количества шагов. Во многом такое восприятие достигается и за счет того, что дизайн HUAWEI WATCH Ultimate не идет в разрез функциональности.
Для удобства и простоты навигации по всем функциям часы оснащаются тремя физическими кнопками. Они позволяют в мгновение активировать режим «Экспедиция» для походов или сбрасывать данные средней глубины во время дайвинга, а также быстро перемещаться по интерфейсу и переключаться между приложениями.
Дополняет функциональный дизайн HUAWEI WATCH Ultimate надежная сборка и прочные материалы. Часы изготавливаются из жидкометаллического сплава на основе циркония. Благодаря этому они способны выдерживать суровые условия. Ultimate помогут вам забыть о часах, которые способны получить очередную серию микроцарапин на корпусе при неосторожном взгляде или вдохе. Надел и отправился рассекать песчаные барханы на квадроцикле или сплавляться по горной реке.
Достойная автономностьЕсли вы смотрели «Рика и Морти», то, скорее всего, знаете, что не бывает 20-минутных приключений из разряда «вошли и вышли». Пользователям смарт-часов и любителям активного отдыха важна автономность, поскольку не всегда есть возможность носить с собой внешний аккумулятор.
Время автономной работы HUAWEI WATCH Ultimate составляет до 14 дней в повседневном сценарии. Это означает, что можно зарядить часы, актировать постоянный мониторинг сердцебиения, а также отслеживание SpO2 (уровень насыщения крови кислородом) и в таком режиме часы проработают 2 недели. Достойный показатель на фоне конкурирующих гаджетов.
Помощник для начинающих дайверовВ серии HUAWEI WATCH Ultimate впервые дебютировал режим для дайверов. Они способны погружаться на глубину до 100 метров. Об этом говорит уровень водонепроницаемости 10 ATM по стандарту ISO 22810, подтвержденный сертификатом аксессуаров для дайвинга.
Поддерживаются следующие программы для дайвинга: рекреационный дайвинг, технический дайвинг, дайвинг с измерениями и фридайвинг. Во время погружения елозить пальцем по экрану часов не эргономично, поэтому производитель повесил основную функциональность на физические клавиши. К примеру, кнопка на позиции «10 часов» позволяет настраивать среднюю глубину, поворотная кнопка в положении «2 часа» делает отметку времени о нахождении под водой, а кнопка на «4 часа» открывает просмотр информации.
В режиме погружения HUAWEI WATCH Ultimate поддерживают более 20 видом напоминаний, в числе которых уведомление о необходимости снизить скорость подъема и прочие.
Компаньон для экспедицийРежим «Экспедиция» на часах HUAWEI WATCH Ultimate будет полезен для любителей походов и прочих пеших путешествий. Точное позиционирование определяется с помощью двухчастотного GPS. В режиме «Экспедиция» гаджет превращается в наручный навигатор, позволяя разгрузить руки за счет отсутствия необходимости держать смартфон или навигатор.
Для режима «Экспедиция» предусмотрен ночной режим, который снижает нагрузку на глаза во время прогулок в темное время суток.
После активации режима «Экспедиция» на экране часов будет выводиться только самая полезная информация для походов и пеших прогулок: дистанция, пульс, высота над уровнем моря, а также время восхода и заката солнца. Во время путешествий по незнакомым маршрутом можно сохранять точки, которые потом помогут построить обратный путь.
Помимо режима для дайвинга и «Экспедиции», в часах HUAWEI WATCH Ultimate предусмотрено более 100 программ тренировок, среди которых бег по пересеченной местности, велопрогулки и прочие. Каждый режим отображает данные о сожженных калориях и другие полезные рекомендации.