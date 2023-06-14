Обзор планшета Huawei MatePad 11" (2023): приятный дизайн и баланс характеристик

Huawei в этом году обновила свой модельный ряд 11-дюймовых планшетов MatePad. Это универсальный гаджет, который с комплектной клавиатурой способен в некоторых сценарий заменить ноутбук. Он отлично подойдет для учебы, работы и развлечений. Мы опробовали устройство в деле и познакомим вас с ним поближе в этом обзоре.
ДизайнДля начала буквально несколько слов о комплектации. В коробке вместе с планшетом: съемный чехол-клавиатура, адаптер питания, провод USB-С и документация.
На первый взгляд хочется обозначить, что Huawei MatePad 11" получил классический дизайн. Интересные особенности появляются при детальном рассмотрении корпуса. Планшет доступен только в черном цвете, но не торопитесь записывать расцветку в категорию скучных. Задняя панель получила песчаную текстуру, благодаря которой она интересно переливается на свету. Поверхность матовая и тактильно очень приятная, а еще не маркая — следы от рук если и собираются, то удаляются без труда сухой микрофиброй.
В углу расположился единственный объектив основной камеры. От себя лично за это благодарю производителя, поскольку считаю, что планшеты — категория устройств, которые с точки зрения эргономики не предназначены для фотосъемки. Поэтому и не стоит их оснащать множеством модулей, которые большую часть времени будут не востребованы. Также на задней панели по центру аккуратно нанесен логотип бренда.
Следующая отличительная особенность Huawei MatePad 11" — закругленные грани. Судя по всему, производители наигрались с прямыми рубленными торцами и постепенно отходят от этого тренда. С точки зрения планшетной эргономики это отличная новость, поскольку планшеты тяжелее смартфонов и устройства с закругленными гранями лучше и комфортнее сидят в руках.
Гаджет ориентирован для использования в горизонтальном формате — фронтальная камере размещена по центру длинной грани. И это решение также похвально с моей стороны. На левом торце расположились отверстия динамиков и кнопка блокировки экрана, а на правом — динамики и порт USB-C.
Отверстия микрофонов и кнопки регулировки громкости производитель разместил на верхней грани. На нижней расположился коннектор для подключения дополнительных аксессуаров, таких как комплектная клавиатура.
В целом дизайн Huawei MatePad 11" (2023) получился очень минималистичным. Отдельно похвалю хорошую сборку и качественные материалы, но это для производителя скорее уже закономерность.
ЭкранКак понятно из названия, планшет получил 11-дюймовый дисплей — это IPS-матрица с разрешением 2560 × 1600, плотностью пикселей 275 ppi и частотой обновления 120 Гц. Полезная площадь экрана составляет 86% — размер рамок вокруг оптимален. Они не широкие, и в то же время их ширина достаточно, чтобы комфортно использовать планшет.
Запаса яркости мне показалось достаточно для использования в помещении и на улице. Цветопередача естественная и приятная. Впрочем, при необходимости её можно настроить под свои индивидуальные предпочтения с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры. Также в настройках имеется функция естественного тона — она автоматически подстраивает цветопередачу под окружающее освещение. Не обошлось без защиты зрения. Напомню, эта возможность фильтрует вредное синее излучение, снижая тем самым усталость глаз.
Помимо всего вышеперечисленного, настройки Huawei MatePad 11" (2023) позволяют регулировать частоту обновления экрана. Для этого доступны три параметра: динамическая (подстраивает частоту автоматически), высокая (120 Гц) и стандартная (60 Гц).
Экран Huawei MatePad 11" (2023) оставил приятные впечатления хорошо настроенной цветопередачей и высокой частотой обновления.
Производительность и звукЗа производительность в планшете отвечают 8-ядерный процессор с графикой Adreno 650 и 6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 128 ГБ.
Протестировал устройство в AnTuTu и CPU Throttling Test. С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах.
Из коробки на планшете установлена HarmonyOS 3.1. Приложения устанавливаются из магазина AppGallery, который по своему ассортименту уже практически не уступает аналогам. У него есть ряд преимуществ, например, рабочие методы оплаты и в наличии все банковские приложения, которые были удалены из Google Play. При необходимости можно установить софт Google, в том числе клиент YouTube, Google Карты, Gmail и прочие. Работает это всё с помощью инструмента Gbox от независимого разработчика, о котором я подробнее рассказывал здесь. Также в наличии все экосистемные функции, о которых вы можете узнать в обзоре «Суперустройства».
Планшет оснащается акустической системой из 4 динамиков. Запаса громкости хватает, чтобы заполнить звучанием небольшое помещение площадью до 30 квадратных метров. Звук приятный — есть хорошо различимые низкие частоты. Качества звучания достаточно для любых повседневных сценариев, будь то игры, просмотр сериалов или фоновое прослушивание музыки.
КлавиатураНапомню, в комплекте с Huawei MatePad 11 (2023) идет чехол-клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard. У неё прорезиненный корпус, а на верхней грани имеется специальный слот для хранения стилуса. Аксессуар также можно использовать в качестве подставки.
Клавиши Huawei Smart Magnetic Keyboard оптимального размера с приятным коротким ходом. Набирать текст на такой клавиатуре одно удовольствие — пальцы по ней бегают быстро и тихо.
АвтономностьАвтономную работу планшету обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7250 мА·ч. При игре в PUBG Mobile 100-процентной зарядки хватило примерно на 5 с половиной часов.
Комплектная зарядка способна зарядить планшет от 0 до 100 процентов за 1,5 часа.
Технические характеристики
- Дисплей: 11 дюймов, IPS, 2560 × 1600, 275 ppi, 120 Гц
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 870
- ОЗУ: 6 ГБ
- Накопитель: 128 ГБ + слот для карт памяти microSD (до 1 ТБ)
- Основная камера: 13 МП, ƒ/1,8
- Фронтальная камера: 8 МП, ƒ/2,0
- Аккумулятор: 7250 мА·ч
- Габариты: 253,7 × 165,3 × 7,2 мм
- Вес: 480 г
Впечатления
Huawei MatePad 11" (2023) — сбалансированный планшет с доступным ценником. У него приятный дизайн и качественная сборка. В преимущества смело записываем компактные габариты для 11-дюймового форм-фактора, хороший дисплей, мощную начинку, быструю зарядку и комплектную чехол-клавиатуру.
Гаджет можно смело рассматривать в качестве устройства для развлечений, учебы и работы. Последнее актуально в том случае, если вы работаете с текстом, таблицами и прочими документами.