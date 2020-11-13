Издание TJ проверило, совместимы ли новые смартфоны Apple с российскими сетями связи пятого поколения. Оказалось, что нет, причём они не работают даже в тестовых зонах, хотя другие устройства справляются с этой задачей.
Проверить 5G, просто вставив в смартфон SIM-карту одного из операторов связи, не получится, поскольку в России такие сети не запущены в коммерческую эксплуатацию. Операторы никак не могут договориться с властями о выделении необходимых диапазонов. Журналист TJ Дамир Камалетдинов договорился с представителями «МегаФона» о тестировании iPhone 12 в принадлежащем оператору Центре по исследованиям и разработкам, который находится на закрытой и охраняемой территории на окраине Петербурга.
В лаборатории «Мегафона» 5G работает в диапазоне 3,5 ГГц в закрытом режиме и с радиусом действия в несколько метров, поскольку у оператора нет лицензии на коммерческое строительство сетей на этой частоте. Для подключения требуется специальная SIM-карта, а чтобы получить максимальную скорость, нужно подойти вплотную к антенне, рядом с которой висит табличка с предупреждением о высоком уровне излучения.
После установки SIM-карты с поддержкой 5G в iPhone 12 ничего не произошло. Как выяснилось после просмотра логов, iPhone 12 соединился с передатчиком, но отказался с ним работать. У сотрудников «МегаФона» было несколько моделей Xiaomi и realme, которые после установки специальной прошивки успешно подключаются к 5G и могут обмениваться данными. Камалетдинов установил ту же SIM-карту в Honor 30 Pro+, и тот подключился к 5G без дополнительной настройки, показав скорость скачивания на уровне 1 гигабита в секунду. Игра Eve Echoes, которая весит около 2 гигабайт, скачалась на этот смартфон примерно за 20 секунд и устанавливалась дольше, чем скачивалась.
Компания Apple никогда и нигде не говорила напрямую, работает 5G на линейке iPhone 12 в России или нет. На коробках, в которые упакованы эти смартфоны, есть упоминание поддержки 5G, но с примечанием о том, что «некоторые функции доступны не во всех регионах и зависят от тарифного плана и сети оператора связи».
Презентация iPhone 12 проводилась под слоганом «Новости скорости» (в оригинале «Hello, speed», что на русском звучит страшновато). Здесь усматривается очевидный намёк на прирост скорости интернет-соединения, которую даёт поддержка 5G. В любом случае компания не обманывает: 5G в iPhone 12 есть, и скоростями, присущими этому стандарту связи, вполне можно насладиться, хотя для этого и придётся выезжать в другие страны.
Пользователи iPhone 12 не видят 5G в опциях соединения сети, но это говорит не о том, что этот смартфон не поддерживает 5G, а лишь о том, что данная сеть работает с более ранними стандартами связи.
Примерно такая же ситуация была несколько лет назад с LTE, но тогда Apple выпускала модификации iPhone как совместимые с этим стандартом, так и без его поддержки. Для включения LTE (а позже и VoLTE для передачи голосовых данных в сетях LTE) требовалось получать от оператора специальные настройки конфигурации.
Очевидно, что 5G будет работать iPhone 12, но для этого мало того, чтобы российские операторы связи запустили связь нового стандарта. Им будет необходимо предоставить компании техническую документацию, после чего они получат данные для настройки сетей, а пользователям потребуется установить обновление прошивки, которое активирует поддержку 5G. Когда это произойдёт, зависит не столько от операторов и тем более не от Apple, а от властей, которые не спешат выдавать разрешение на использование частот, необходимых для массового развёртывания 5G.
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