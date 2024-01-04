7 древних аксессуаров Apple, которые остались в продаже в 2024 году

Фархад
Apple

Стратегия Тима Кука по выпуску новых продуктов иногда вызывает множество вопросов. Например, в 2023-м компания дважды обновила MacBook Pro, но при этом она продолжает продавать кучу старого хлама, которым наверняка никто уже не пользуется.

Собрали 7 древних продуктов бренда, которые по неизвестным причинам всё ещё можно купить в 2024 году.

SuperDrive

Apple

Внешний оптический привод с подключением по USB-A. Apple выпустила SuperDrive вместе с первым MacBook Air в далёком 2008 году. Он всё ещё продаётся за $79 в онлайн-магазине Apple, но для работы с современными компьютерами вам понадобиться переходник на USB-C. Вопрос только в том, насколько сильно вам нужно будет получить информацию с CD или DVD в 2024-м.

Переходник MagSafe

Apple

Следующая реликвия — переходник Apple MagSafe на MagSafe 2. Этот артефакт можно купить всего за $9,99. Он позволяет заряжать очень старый MacBook Pro или MacBook Air от не менее древнего монитора Thunderbolt Display.

Наушники EarPods (3,5 мм)

Apple

Если вы вдруг пропустили, то Apple избавилась от разъёма для наушников в смартфонах с релизом iPhone 7 в 2016 году. Тем не менее проводные наушники EarPods с разъёмом 3,5 мм всё ещё можно купить за $19. Также у компании в ассортименте есть версии с Lightning или USB-C.

30-пиновый кабель для iPod

Apple
 
Если вы регулярно пользуетесь одним из первых поколений iPod или iPhone (до iPhone 5), то вам лучше заранее прикупить пару 30-пиновых кабелей, пока их не сняли с продажи. У Apple такие есть по $19. Хотя логичнее их заказать на Алике.

Замок для Mac Pro

Apple
 
Хотите обеспечить максимальной защитой свой некогда дорогущий Mac Pro 2013 года выпуска? Вы серьезно задумались об этом в 2024? Тогда вам поможет адаптер Apple с замком Kensington за $49.

Стальной браслет для Apple Watch

Apple
 
Старейший фирменный ремешок для смарт-часов, который Apple так и не удосужилась обновить с 2015 года. Браслет из нержавеющей стали по-прежнему продается в размерах 38 мм и 42 мм за $449.

Колеса для Mac Pro

Apple
 
Вещь, которая пригодилась только Вилсакому для проведения гонок на Mac Pro. Другого объяснения существования этих колёс за $699 нет. Сразу отметим, что у них есть явные проблемы с конструкцией — они попросту могут «укатить» Mac, если он стоит на слегка неровной поверхности. Никаких стопов у них нет.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3359
kardigan
Переработать в другой продукт не позволяет забота о природной среде, или всё таки врождённая жадность?
Вчера в 12:33
#
wetwet
+859
wetwet
чем стальной браслет от apple watch не угодил?
Вчера в 14:37
#
+290
Gandalf2021 wetwet
Размер, речь про размеры…
Вчера в 14:41
#
tellurian
+4640
tellurian wetwet
Ценой! Он дороже самих часов. Учитывая что для обычных часов стальные браслеты стоят дешевле.
Вчера в 16:33
#
+290
Gandalf2021
А зачем перерабатывать SuperDrive, если из него при наличии прямых рук получается отличный blu-ray плеер для дисков до 100Gb (трёхслойные) и архивных М-дисков)
Вчера в 14:39
#
kardigan
+3359
kardigan Gandalf2021
Во первых нужны прямые руки , а если они и есть не каждому хочется заниматься фигнёй, если есть готовые решения за меньшие деньги, а во вторых диски уже практически в прошлом году остались.
Вчера в 15:02
#
+56
Keks08
До сих пор лежит привод.) Рука не поднимается его продать и тем более выкинуть.
Вчера в 16:43
#
webman
+16
webman
А я на приводе Apple записываю Audio-CD для своей системы. Да, вот такой я меломан. Никаких новомодных форматов, только нестареющая классика. Ну и опять же архивы с программами, какие-то ценные фотографии. Да много чего. Болванок DVD тоже прикупил.
Вчера в 17:47
#
kardigan
+3359
kardigan webman
Винилом не балуетесь?
Сегодня в 04:43
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