7 древних аксессуаров Apple, которые остались в продаже в 2024 году

SuperDrive

Переходник MagSafe

Наушники EarPods (3,5 мм)

30-пиновый кабель для iPod

Замок для Mac Pro

Стальной браслет для Apple Watch

Колеса для Mac Pro

Стратегия Тима Кука по выпуску новых продуктов иногда вызывает множество вопросов. Например, в 2023-м компания дважды обновила MacBook Pro, но при этом она продолжает продавать кучу старого хлама, которым наверняка никто уже не пользуется.Собрали 7 древних продуктов бренда, которые по неизвестным причинам всё ещё можно купить в 2024 году.Внешний оптический привод с подключением по USB-A. Apple выпустила SuperDrive вместе с первым MacBook Air в далёком 2008 году. Он всё ещё продаётся за $79 в онлайн-магазине Apple, но для работы с современными компьютерами вам понадобиться переходник на USB-C. Вопрос только в том, насколько сильно вам нужно будет получить информацию с CD или DVD в 2024-м.Следующая реликвия — переходник Apple MagSafe на MagSafe 2. Этот артефакт можно купить всего за $9,99. Он позволяет заряжать очень старый MacBook Pro или MacBook Air от не менее древнего монитора Thunderbolt Display.Если вы вдруг пропустили, то Apple избавилась от разъёма для наушников в смартфонах с релизом iPhone 7 в 2016 году. Тем не менее проводные наушники EarPods с разъёмом 3,5 мм всё ещё можно купить за $19. Также у компании в ассортименте есть версии с Lightning или USB-C.Если вы регулярно пользуетесь одним из первых поколений iPod или iPhone (до iPhone 5), то вам лучше заранее прикупить пару 30-пиновых кабелей, пока их не сняли с продажи. У Apple такие есть по $19. Хотя логичнее их заказать на Алике.Хотите обеспечить максимальной защитой свой некогда дорогущий Mac Pro 2013 года выпуска? Вы серьезно задумались об этом в 2024? Тогда вам поможет адаптер Apple с замком Kensington за $49.Старейший фирменный ремешок для смарт-часов, который Apple так и не удосужилась обновить с 2015 года. Браслет из нержавеющей стали по-прежнему продается в размерах 38 мм и 42 мм за $449.Вещь, которая пригодилась только Вилсакому для проведения гонок на Mac Pro. Другого объяснения существования этих колёс за $699 нет. Сразу отметим, что у них есть явные проблемы с конструкцией — они попросту могут «укатить» Mac, если он стоит на слегка неровной поверхности. Никаких стопов у них нет.