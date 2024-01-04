7 древних аксессуаров Apple, которые остались в продаже в 2024 году

Стратегия Тима Кука по выпуску новых продуктов иногда вызывает множество вопросов. Например, в 2023-м компания дважды обновила MacBook Pro, но при этом она продолжает продавать кучу старого хлама, которым наверняка никто уже не пользуется.
Собрали 7 древних продуктов бренда, которые по неизвестным причинам всё ещё можно купить в 2024 году.
SuperDrive
Внешний оптический привод с подключением по USB-A. Apple выпустила SuperDrive вместе с первым MacBook Air в далёком 2008 году. Он всё ещё продаётся за $79 в онлайн-магазине Apple, но для работы с современными компьютерами вам понадобиться переходник на USB-C. Вопрос только в том, насколько сильно вам нужно будет получить информацию с CD или DVD в 2024-м.
Переходник MagSafe
Следующая реликвия — переходник Apple MagSafe на MagSafe 2. Этот артефакт можно купить всего за $9,99. Он позволяет заряжать очень старый MacBook Pro или MacBook Air от не менее древнего монитора Thunderbolt Display.
Наушники EarPods (3,5 мм)
Если вы вдруг пропустили, то Apple избавилась от разъёма для наушников в смартфонах с релизом iPhone 7 в 2016 году. Тем не менее проводные наушники EarPods с разъёмом 3,5 мм всё ещё можно купить за $19. Также у компании в ассортименте есть версии с Lightning или USB-C.
30-пиновый кабель для iPod
Если вы регулярно пользуетесь одним из первых поколений iPod или iPhone (до iPhone 5), то вам лучше заранее прикупить пару 30-пиновых кабелей, пока их не сняли с продажи. У Apple такие есть по $19. Хотя логичнее их заказать на Алике.
Замок для Mac Pro
Хотите обеспечить максимальной защитой свой некогда дорогущий Mac Pro 2013 года выпуска? Вы серьезно задумались об этом в 2024? Тогда вам поможет адаптер Apple с замком Kensington за $49.
Стальной браслет для Apple Watch
Старейший фирменный ремешок для смарт-часов, который Apple так и не удосужилась обновить с 2015 года. Браслет из нержавеющей стали по-прежнему продается в размерах 38 мм и 42 мм за $449.
Колеса для Mac Pro
Вещь, которая пригодилась только Вилсакому для проведения гонок на Mac Pro. Другого объяснения существования этих колёс за $699 нет. Сразу отметим, что у них есть явные проблемы с конструкцией — они попросту могут «укатить» Mac, если он стоит на слегка неровной поверхности. Никаких стопов у них нет.