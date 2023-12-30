iOS 17.2.1 ломает ключевую функцию iPhone

Олег

iPhone 15 Pro Max


В сети появляются жалобы на работу сотового модуля iPhone после обновления на iOS 17.2.1. Об этом пишет Phone Arena.

Ранее мы рассказывали, что iOS 17.2.1 вышел со странным списком изменений: в большинстве стран он состоит из одного шаблонного пункта, но для некоторых регионов Apple также указала исправление быстрого разряда аккумулятора. Пока неясно, действительно ли повышенный расход был исправлен, но уже добавилась как минимум одна новая проблема.

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Согласно источнику, в соцсетях и на тематических форумах увеличивается количество пользователей iOS 17.2.1, которые жалуются на недоступность сотовой сети или сбои в работе модуля. Смартфон просто отказывался ловить сеть, перезагрузка не помогает. При проблемах с сотовыми данными Apple советует сбросить настройки сети в разделе «Основные», но помогает ли это — пока неясно. По сути, мобильная связь является ключевой функцией любого смартфона, и без нее он становится скорее домашним планшетом.

Иронично, но нашлись и те, кто столкнулся с нагревом и повышенным расходом заряда после установки iOS 17.2.1 — чаще всего жалобы поступают от владельцев iPhone 15. Для таких пострадавших единственным вариантом на текущий момент остается установка бета-версии iOS 17.3. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Misha Gynin
–54
Misha Gynin
С ростестовскими и европейскими моделями проблем нет, а вот с азиатскими я лично наблюдал проблему после обновления, хорошо аппарат купили недавно и его под шумок диагностики продавец поменял на европейский, последствия серого импорта однако...
час назад в 11:28
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shah777111
+303
shah777111 Misha Gynin
У меня 12 РСТ и 14 pro max для китайского рынка, с двумя физическими симками, проблем не наблюдаю ни на одном аппарате.
9 минут назад
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