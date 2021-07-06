Роботы-пылесосы — самый интересный вид бытовой техники: они кажутся живыми, с ними играют животные и дети. Эта ездящая таблетка действительно кажется самым футуристичным устройством на фоне консервативных мультиварок, холодильников и кофемашин.
Вместе с этим важно понимать, что робот-пылесос не заменит полноценные уборки, а в лучшем случае снизит их необходимую частоту. Их мощности недостаточно, чтобы убираться эффективно. Впрочем, снижение необходимой периодичности влажных уборок — тоже удобная и полезная опция, поэтому купить робота-пылесоса вполне можно. Разберем семь самых интересных моделей.
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential
Цена: 12 000 рублей
Популярная модель на AliExpress и российских маркетплейсах от известного бренда потребительских устройств. Она получила популярность за известную щедрость Xiaomi — это один из немногих роботов-пылесосов дешевле 15 000 рублей с поддержкой сухой и влажной уборки.
В частности, робот-пылесос Xiaomi понравится владельцам Яндекс.Станций и умного дома компании. Он совместим с голосовым ассистентом Алисой, поэтому им можно управлять через умную колонку.
Максимальный уровень давления у пылесоса — 2200 Па, что позволяет ему убирать даже прилипшую к полу пыль. Для сборки мусора в него установлен контейнер объемом 0,6 л, а для протирки пола влажной тряпкой предусмотрен резервуар для воды емкостью 0,2 л.
Есть четыре режима всасывания: бесшумный, стандартный, средний и турбо. По умолчанию включается второй. Типа уборки два: сухая и влажная, воды в резервуаре хватает на уборку 15 квадратных метров, далее его нужно заполнять.
Время работы без подзарядки долгое — если верить отзывам, то стандартную однокомнатную квартиру на 32 квадратных метра он убирает за один раз без подзарядки, на это уходит около получаса и 20% энергии аккумулятора.
Управление роботом осуществляется в приложении Mi Home. Во время первой уборки он создает карту квартиры, чтобы в будущем лучше в ней ориентироваться. Карта отображается в приложении, на ней вы также увидите, где сейчас находится пылесос. Там же можно активировать робота или дать команду вернуться на док-станцию.
Плюсы:
- Высокая мощность
- Долгое время работы без подзарядки
- Удобное и информативное приложение
Минусы:
- Толстый корпус, что не позволяет ему убираться в труднодоступных местах
- Резервуар для воды мог быть больше
Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleaner
Цена: 17 500 руб.
Прежде всего, это модель для тех, кто желает сэкономить и получить при этом функционального робота-пылесоса. Mijia LDS Vacuum Cleaner — альтернатива и почти точная копия Mi Robot Vacuum-Mop P. При этом, он стоит в среднем 17 500 руб., тогда как за вторую модель нужно заплатить от 24 000 руб.
Но есть и компромиссы. Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleaner не поддерживает русский язык и подключается он только к региону «Китай» в приложении Mi Home. Само приложение будет работать полностью на русском языке, единственное — озвучку придется установить английскую, русской нет.
Робота-пылесоса можно использовать в одном из трёх режимов: подметание, протирание и комплексная уборка. Качество сухой уборки обеспечивается работой центральной и вспомогательной щеток, максимальная сила всасывания — 2100 Па. В режиме влажной уборки робот способен убрать до 30 квадратных метров площади помещения за раз без заполнения резервуара для воды.
Управление роботом осуществляется в приложении Mi Homе. Спектр доступных возможностей широк: обозначение участков локальной уборки, установка виртуальных стен, зонирование помещения, планирование работы по комнатам на неделю вперед, регулировка силы всасывания.
Плюсы:
- Один из лучших по соотношению цены и возможностей
- Ограничение передвижения через приложение
- Выполнение сухой и влажной уборки одновременно
Минусы:
- Официально в России не продается
- Нет поддержки русского языка
Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua
Цена: 27 000 руб.
К плюсам этой модели относится наличие трех способов навигации. Робот поддерживает голосовое управление с помощью Алисы, а также навигацию в фирменном приложении IQ Home. С помощью второго им можно управлять из любой точки мира и наблюдать за его перемещением по квартире на карте. Третий способ управления — с помощью классического пульта ДУ с набором батареек AAA.
Настроек управления также множество — четыре режима движения, три режима мощности. Маршрут строится системой GyroInside — благодаря ней робот составляет карту помещения, не пропуская ни одного сантиметра даже в труднодоступных местах и по углам.
Модель работает на одном заряде до 120 минут. Контейнеры для мусора и воды раздельные: первый предусмотрен только для сухой уборки и имеет объем 0,6. Второй разделен на два отделения для пыли и воды по 0,3 л соответственно.
Плюсы:
- Долгое время работы без подзарядки
- Поддержка Алисы от Яндекса
- Несколько способов управления
- Гибкие настройки движения
Минусы:
- Возможны сложности при первоначальной настройке робота
Xiaomi Roborock S5 MAX
Цена: 35 000 руб.
Еще одна модель от Xiaomi. Управлять ей можно также через приложение Mi Home — там есть возможность устанавливать виртуальные барьеры, расписание уборки и наблюдать за перемещением робота на карте.
В приложении также настраивается интенсивность подачи воды на тряпку во время влажной уборки. Плюс модели — давление на микрофибру в 300 г, что позволяет ей плотно прилегать к поверхности и смывать с нее пятна, а не просто размазывать воду. Контейнера два: 0,46 л для пыли и 0,28 л для воды.
К плюсам Roborock S5 MAX относится автономность. Робот продержится на одном заряде до трех часов, а после этого сам отправится на зарядную базу. Для понимания, на уборку квартиры площадью 30 квадратных метров требуется в среднем полчаса.
Плюсы:
- Эффективная уборка
- Долгое время автономной работы
- Удобное приложение
- Широкий набор настроек
Минусы:
- Сильный шум на максимальной мощности
Samsung VR10M7030WW
Цена: 35 000 рублей
Фишка робота — эффективная уборка поверхностей в труднодоступных местах. Например, он интересен усиленной системой очистки пола вдоль плинтусов.
Из плюсов можно выделить шесть режимов работы: обычная уборка, по спирали, вдоль стены, хаотичная уборка, клетка за клеткой, турборежим. Можно подстроиться почти под любую поверхность и помещение. Есть возможность возобновления уборки с прерванного участка.
К минусам относится малая емкость пылесборника — всего 0,3 литра. Контейнер точно придется чистить после каждой уборки. Другой недостаток — время работы без подзарядки, оно составляет всего один час в обычном режиме.
Плюсы:
- Эффективная уборка любых поверхностей
- Поддержка Алисы от Яндекса
Минусы:
- Пылесборник мог быть больше
- Времени работы без подзарядки могло быть больше
Tefal X-plorer Serie 80
Цена: 37 000 руб.
С помощью камеры и лазера он строит детальную карту помещения. После в приложении можно редактировать карту — например, указать запретные для уборки зоны. Управление осуществляется в приложении Tefal Robots. Интерфейс понятный и удобный.
Ведь на днище пылесоса находится щетка с ворсом — она заметает весь мусор в контейнер. Благодаря ней даже мелкая пыль и шерсть животных эффективно удаляются как с гладких поверхностей, так и с ковров. Воздух очищается при помощи HEPA-фильтра — он блокирует обратное высыпание пыли, что позволяет избавиться от ее малейших частиц.
Плюсы:
- Высокотехнологичная система навигации
- Эффективная уборка
Минусы:
- Толстый корпус, что не позволяет ему убираться в труднодоступных местах
ILIFE ROBOT A9S
Цена: 19 000 руб.
В робота установлены две боковые щетки, турбощетка с щетиной для ковров и резиновый валик для твердых покрытий. Особенность этого робота в вибрирующем баке для воды — он имитирует протирку пола человеком.
Навигационная система здесь усовершенствованная относительно большинства других роботов-пылесосов. Она строит панораму окружающего пространства: пылесос запоминает маршрут, не пропускает участки и не проходит по одним и тем же местам дважды. Наличие гироскопа дает возможность устройству свободно ориентироваться в пространстве.
Есть 4 режима уборки, в частности локальная очистка сильнозагрязненного места. Мощность устройства равна 22 Вт. К плюсам робота относится и автономность — полного заряда которого хватает на 90-130 минут работы.
Плюсы:
- Режим с повышенной силой всасывания
- Долгое время автономной работы
- Регулировка подачи воды
Минусы:
- Голосовое управление пока не поддерживается в России
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru