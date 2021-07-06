Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Высокая мощность

Долгое время работы без подзарядки

Удобное и информативное приложение

Толстый корпус, что не позволяет ему убираться в труднодоступных местах

Резервуар для воды мог быть больше

Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleaner

Один из лучших по соотношению цены и возможностей

Ограничение передвижения через приложение

Выполнение сухой и влажной уборки одновременно

Официально в России не продается

Нет поддержки русского языка

Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua

Долгое время работы без подзарядки

Поддержка Алисы от Яндекса

Несколько способов управления

Гибкие настройки движения

Возможны сложности при первоначальной настройке робота

Xiaomi Roborock S5 MAX

Эффективная уборка

Долгое время автономной работы

Удобное приложение

Широкий набор настроек

Сильный шум на максимальной мощности

Samsung VR10M7030WW

Эффективная уборка любых поверхностей

Поддержка Алисы от Яндекса

Пылесборник мог быть больше

Времени работы без подзарядки могло быть больше

Tefal X-plorer Serie 80

Высокотехнологичная система навигации

Эффективная уборка

Толстый корпус, что не позволяет ему убираться в труднодоступных местах

ILIFE ROBOT A9S

Режим с повышенной силой всасывания

Долгое время автономной работы

Регулировка подачи воды

Голосовое управление пока не поддерживается в России

Роботы-пылесосы — самый интересный вид бытовой техники: они кажутся живыми, с ними играют животные и дети. Эта ездящая таблетка действительно кажется самым футуристичным устройством на фоне консервативных мультиварок, холодильников и кофемашин.Вместе с этим важно понимать, что робот-пылесос не заменит полноценные уборки, а в лучшем случае снизит их необходимую частоту. Их мощности недостаточно, чтобы убираться эффективно. Впрочем, снижение необходимой периодичности влажных уборок — тоже удобная и полезная опция, поэтому купить робота-пылесоса вполне можно. Разберем семь самых интересных моделей.12 000 рублейПопулярная модель на AliExpress и российских маркетплейсах от известного бренда потребительских устройств. Она получила популярность за известную щедрость Xiaomi — это один из немногих роботов-пылесосов дешевле 15 000 рублей с поддержкой сухой и влажной уборки.В частности, робот-пылесос Xiaomi понравится владельцам Яндекс.Станций и умного дома компании. Он совместим с голосовым ассистентом Алисой, поэтому им можно управлять через умную колонку.Максимальный уровень давления у пылесоса — 2200 Па, что позволяет ему убирать даже прилипшую к полу пыль. Для сборки мусора в него установлен контейнер объемом 0,6 л, а для протирки пола влажной тряпкой предусмотрен резервуар для воды емкостью 0,2 л.Есть четыре режима всасывания: бесшумный, стандартный, средний и турбо. По умолчанию включается второй. Типа уборки два: сухая и влажная, воды в резервуаре хватает на уборку 15 квадратных метров, далее его нужно заполнять.Время работы без подзарядки долгое — если верить отзывам, то стандартную однокомнатную квартиру на 32 квадратных метра он убирает за один раз без подзарядки, на это уходит около получаса и 20% энергии аккумулятора.Управление роботом осуществляется в приложении Mi Home. Во время первой уборки он создает карту квартиры, чтобы в будущем лучше в ней ориентироваться. Карта отображается в приложении, на ней вы также увидите, где сейчас находится пылесос. Там же можно активировать робота или дать команду вернуться на док-станцию.17 500 руб.Прежде всего, это модель для тех, кто желает сэкономить и получить при этом функционального робота-пылесоса. Mijia LDS Vacuum Cleaner — альтернатива и почти точная копия Mi Robot Vacuum-Mop P. При этом, он стоит в среднем 17 500 руб., тогда как за вторую модель нужно заплатить от 24 000 руб.Но есть и компромиссы. Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleaner не поддерживает русский язык и подключается он только к региону «Китай» в приложении Mi Home. Само приложение будет работать полностью на русском языке, единственное — озвучку придется установить английскую, русской нет.Робота-пылесоса можно использовать в одном из трёх режимов: подметание, протирание и комплексная уборка. Качество сухой уборки обеспечивается работой центральной и вспомогательной щеток, максимальная сила всасывания — 2100 Па. В режиме влажной уборки робот способен убрать до 30 квадратных метров площади помещения за раз без заполнения резервуара для воды.Управление роботом осуществляется в приложении Mi Homе. Спектр доступных возможностей широк: обозначение участков локальной уборки, установка виртуальных стен, зонирование помещения, планирование работы по комнатам на неделю вперед, регулировка силы всасывания.27 000 руб.К плюсам этой модели относится наличие трех способов навигации. Робот поддерживает голосовое управление с помощью Алисы, а также навигацию в фирменном приложении IQ Home. С помощью второго им можно управлять из любой точки мира и наблюдать за его перемещением по квартире на карте. Третий способ управления — с помощью классического пульта ДУ с набором батареек AAA.Настроек управления также множество — четыре режима движения, три режима мощности. Маршрут строится системой GyroInside — благодаря ней робот составляет карту помещения, не пропуская ни одного сантиметра даже в труднодоступных местах и по углам.Модель работает на одном заряде до 120 минут. Контейнеры для мусора и воды раздельные: первый предусмотрен только для сухой уборки и имеет объем 0,6. Второй разделен на два отделения для пыли и воды по 0,3 л соответственно.35 000 руб.Еще одна модель от Xiaomi. Управлять ей можно также через приложение Mi Home — там есть возможность устанавливать виртуальные барьеры, расписание уборки и наблюдать за перемещением робота на карте.В приложении также настраивается интенсивность подачи воды на тряпку во время влажной уборки. Плюс модели — давление на микрофибру в 300 г, что позволяет ей плотно прилегать к поверхности и смывать с нее пятна, а не просто размазывать воду. Контейнера два: 0,46 л для пыли и 0,28 л для воды.К плюсам Roborock S5 MAX относится автономность. Робот продержится на одном заряде до трех часов, а после этого сам отправится на зарядную базу. Для понимания, на уборку квартиры площадью 30 квадратных метров требуется в среднем полчаса.35 000 рублейФишка робота — эффективная уборка поверхностей в труднодоступных местах. Например, он интересен усиленной системой очистки пола вдоль плинтусов.Из плюсов можно выделить шесть режимов работы: обычная уборка, по спирали, вдоль стены, хаотичная уборка, клетка за клеткой, турборежим. Можно подстроиться почти под любую поверхность и помещение. Есть возможность возобновления уборки с прерванного участка.К минусам относится малая емкость пылесборника — всего 0,3 литра. Контейнер точно придется чистить после каждой уборки. Другой недостаток — время работы без подзарядки, оно составляет всего один час в обычном режиме.37 000 руб.С помощью камеры и лазера он строит детальную карту помещения. После в приложении можно редактировать карту — например, указать запретные для уборки зоны. Управление осуществляется в приложении Tefal Robots. Интерфейс понятный и удобный.Ведь на днище пылесоса находится щетка с ворсом — она заметает весь мусор в контейнер. Благодаря ней даже мелкая пыль и шерсть животных эффективно удаляются как с гладких поверхностей, так и с ковров. Воздух очищается при помощи HEPA-фильтра — он блокирует обратное высыпание пыли, что позволяет избавиться от ее малейших частиц.19 000 руб.В робота установлены две боковые щетки, турбощетка с щетиной для ковров и резиновый валик для твердых покрытий. Особенность этого робота в вибрирующем баке для воды — он имитирует протирку пола человеком.Навигационная система здесь усовершенствованная относительно большинства других роботов-пылесосов. Она строит панораму окружающего пространства: пылесос запоминает маршрут, не пропускает участки и не проходит по одним и тем же местам дважды. Наличие гироскопа дает возможность устройству свободно ориентироваться в пространстве.Есть 4 режима уборки, в частности локальная очистка сильнозагрязненного места. Мощность устройства равна 22 Вт. К плюсам робота относится и автономность — полного заряда которого хватает на 90-130 минут работы.