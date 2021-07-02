Продолжаем знакомить вас с наушниками бренда Bowers & Wilkins, краткую историю которого мы рассказали в предыдущем обзоре. Теперь у нас на тесте побывала полноразмерная беспроводная модель PX7. Забегая вперед, можно сказать, что у B&W получились очень интересные наушники с системой активного шумоподавления.
Что нужно знать о Bowers & Wilkins PX7? Это модель с привлекательным и эргономичным дизайном, а также фирменным звучанием. Если вы сейчас в поисках наушников из смежной категории, на эту модель нужно обратить внимание в первую очередь, но сначала дочитайте обзор до конца.
Дизайн: утонченно, необычно и удобно
PX7 выпускаются в трех цветовых решениях: silver, space grey и carbon. К нам на тестирование попал последний вариант. Если можно так обозначить, carbon — максимально консервативная расцветка, которая впишется в любой сценарий использования, будь то прогулка по центру города в casual-гардеробе или поездка на деловую встречу.
Во время использования PX7 возникает ощущение, что инженеры и дизайнеры Bowers & Wilkins придерживались принципов минимализма. Верхушка оголовья и внешняя сторона чашек покрыты приятным на ощупь текстурированным текстилем. Элементы, контактирующие с головой и ушами, выполнены из искусственной кожи. Наполнитель амбушюр с легкостью принимает различную форму ушных раковин.
Дужки PX7 изготовлены из композитного углеродного волокна. По словам производителя, такое решение обеспечивает прочность и легкость конструкции. К слову, вес наушников составляет всего 310 г. У регулируемого оголовья довольно плавный и приятный ход с умеренным сопротивлением.
На чашах размещены накладки с логотипом Bowers & Wilkins и отверстиями для микрофонов с системой активного шумоподавления. Оба этих элемента конструкции сопровождаются поворотными механизмами. Это нужно для комфортной посадки и правильного контакта амбушюр с ушами.
Производитель решил не использовать сенсорные поверхности, поэтому всё управление функциональностью осуществляется с помощью кнопок. На левой чашке только одна клавиша переключения системы активного шумоподавления, на правой вынесены переключатель питания, индикатор состояния, разъём для проводного соединения, порт USB-C, а также кнопки управления звонками и воспроизведением музыки.
Амбушюры у PX7 съемные, под ними расположены крупные динамики с диаметром 43 мм. Они покрыты тканевой сеткой с обозначением левого и правого наушника.
Функциональность: кодеки и управление
Bowers & Wilkins PX7 поддерживают актуальный кодек aptX Adaptive. От обычной версии он отличается низкой задержкой и возможностью передачи переменного битрейта от 280 до 420 кбит/с. Помимо этого, есть поддержка aptX HD — он обеспечивает дискретизацию до 48 кГц, разрядность 24 бита и битрейт 576 кбит/с. Стоит отметить, что некоторые устройства по умолчанию используют обычный aptX, более продвинутые версии нужно включить самостоятельно в настройках, если такая возможность присутствует. В случае с iPhone и iPad конечно же будет использоваться aac.
Функция Multipoint позволяет подключать к наушникам два устройства, переключение между ними осуществляется буквально на лету. Для проводного подключения можно использовать аудиоразъем с миниджеком и порт USB-C.
Для управления производитель оснастил наушники набором кнопок. Это довольно консервативное, но в то же время эргономичное решение, поскольку расположение физических элементов очень быстро запоминаешь на интуитивном уровне, а еще случайные нажатия сводятся к минимуму.
Система активного шумоподавления управляется с помощью единственной клавиши на левой чашке PX7. Короткие нажатия переключают режимы, а длительное активирует функцию прозрачности, пропускающую все окружающие звуки.
На правой чашке размещен трехпозиционный выключатель. Он отвечает за включение, отключение и переход в режим сопряжения. Следом за ним идут три клавиши, объединенные в один блок. Нижняя и верхняя прибавляют и убавляют громкость, а центральная — многофункциональная кнопка с широким набором возможностей:
- Короткое нажатие: пауза/воспроизведение, принять/отклонить звонок
- Двойное нажатие: следующий трек
- Тройное нажатие: предыдущий трек
- Нажать и удерживать: отклонить вызов
Все элементы управления отличаются друг от друга, поэтому их сложно перепутать. Не будет лишним упомянуть сенсоры надевания наушников. Воспроизведение встанет на паузу, если снять PX7 с головы, стоит вернуть их обратно и музыка заиграет снова.
Эргономика и автономность
У Bowers & Wilkins PX7 довольно плотная посадка, но несмотря на это она очень комфортная благодаря приятному оголовью и поворотным чашам. Наушники сидят уверенно, учитывая все анатомические особенности. При ходьбе они не болтаются и не сползают. Во время часовой прогулки по жаре уши не вспотели. Да, было жарковато, но нужно понимать, что это особенность всех полноразмерных наушников закрытого типа. В целом PX7 оставляют приятные ощущения легкости и мягкости.
По словам B&W, время автономной работы PX7 от стопроцентной зарядки составляет 30 часов. На деле этот показатель может варьироваться на несколько часов в плюс или минус — всё зависит от уровня режима шумоподавления. Во время тестирования с непрерывным прослушиванием в повседневном сценарии на среднем уровне громкости и шумодавом с опцией Auto нам удалось добиться 36 часов.
Наушники поддерживают функцию быстрой зарядки. Всего 15 минут от двухамперного адаптера обеспечивают около 5 часов воспроизведения. Также стоит отметить пассивную звукоизоляцию. За счет довольно плотного прилегания даже с громкостью выше среднего окружающие вас люди в одной комнате не будут слушать музыку вместе с вами.
Комплектация и приложение
В коробке Bowers & Wilkins PX7 белого цвета из плотного картона мы обнаружили: наушники, удобный жесткий кейс для транспортировки, кабель USB-C для зарядки, провод с миниджеком и документацию. Футляр выглядит стильно и компактно, гаджет в нём плотно фиксируется и не болтается во время переноски в рюкзаке или дорожной сумке.
Управлять всей функциональностью и обновлять программное обеспечение PX7 можно с помощью приложения. Мы подробно рассказывали о нем в обзоре PI5 и за прошедшее время оно не изменилось.
Интерфейс у программы Bowers & Wilkins Headphones очень лаконичный: все пункты и разделы находятся на своих местах и ничего не отвлекает. При первом подключении наушников ПО предлагает задать им имя, а затем в пошаговом режиме перечисляет функциональность.
В главном окне собраны: индикатор уровня заряда, переключатель шумоподавления и опция сквозного пропуска окружающих звуков. В разделе подключения можно переключаться между устройствами и редактировать список подключаемых гаджетов. Следом идет окно со звуковыми ландшафтами, тут представлен набор звуков для медитации и релаксации. В последнем разделе собраны основные настройки: смена названия, управление сенсором надевания наушников, голосовые подсказки, таймер режима ожидания, обновление программного обеспечения, сведения и сброс.
Звучание и шумоподавлениеПереходим к самому интересному. Здесь конечно же придется снизить градус объективности, поскольку звуковые предпочтения носят сугубо индивидуальный характер. Звук Bowers & Wilkins закрывает все мои основные требования. Его можно охарактеризовать в меру мягким с широкой сценой и качественно проработанной линией низких частот. Отмечу, что басы у PX7 не идут в какое-либо сравнение с конкурентами. Они плавно обволакивают и заполняют звуковую панораму, никакого дребезжания и бубнежа.
В целом ощущается свой собственный стиль звучания PX7, который не возникает желания коверкать с помощью пресетов в эквалайзере. Его можно полюбить или остаться равнодушным, поэтому не будет лишним опробовать наушники на любимой музыке непосредственно перед покупкой.
Максимально звучание PX7 раскрывается в поджанрах электронной музыки и металл-направлениях. Techno, progressive psy trance, drum & bass, math-metal, djent и deathcore звучат отменно. Любителям такой музыки наушники B&W определенно придутся по вкусу.
В системе активного шумоподавления используется четыре микрофона. Даже в режиме HIGH его работа ощущается умеренно. Лучше всего шумодав справляется с монотонными звуками, будь то шум вентиляции или гул дорожного движения. Полностью отключится от окружающих звуков не получится. Система пропустит резкий сигнал автомобиля или крик ребенка. Возможно, такой подход применяется с точки зрения безопасности.
Технические характеристики
- Диапазон частот: 10 Гц — 30 кГц
- Диаметр динамика: 43,6 мм
- Интерфейсы: Bluetooth 5.0, проводное (миниджек, USB-C)
- Кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
- Автономность: до 30 часов
- Вес: 310 г
- Стоимость: от 27 990 р.
Впечатления
На первый взгляд может показаться, что Bowers & Wilkins PX7 стараются угодить всем, но это первое и ошибочное впечатление. Если с точки зрения дизайна модель получилась очень универсальной, то в плане звучания эти наушники обладают своим узнаваемым и ярко выраженным стилем с фирменными особенностями.
На PX7 в первую очередь стоит обратить внимание любителям электронной и тяжелой музыки, поскольку в этих направлениях гаджет раскрывает все свои преимущества. Наушники одинаково хорошо себя проявляют в различных сценариях повседневного использования: прогулка, путешествия, просмотр кино или работа в офисе. Bowers & Wilkins PX7 — технологичное и функциональное устройство, которое благодаря оригинальным особенностям обязательно найдет свою аудиторию.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Вообще Bowers Wilkins это именно про звук, хороший звук. Про качество исполнения, материалы, дизайн можно даже не говорить.
Что с B&W в этом плане интересно🤔