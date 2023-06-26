8 хитовых смартфонов Xiaomi внезапно лишились обновлений до MIUI 14

Redmi 10X;

Redmi 10X 4G;

Redmi 10X Pro;

Redmi Note 9;

Redmi 9;

Redmi 9A;

Redmi K30i 5G;

POCO F2 Pro.

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Китайский бренд свернул программную поддержку нескольких смартфонов Redmi и POCO. Несмотря на то, что для некоторых тест бета-версий MIUI 14 прошел успешно, на финальный апдейт можно не надеяться.Об этом сообщает фан-сообщество XiaomiUI, отслеживающее появление прошивок. В перечень устройств поддержка которых была прекращена вошли следующие модели:Источник отмечает решение бренда странным и даже несправедливым. Компания начала выпускать бета-версии MIUI 14 для Redmi Note 9 и Redmi 9 и по результатам тестов, прошивка показала плавную и стабильную работу. Однако появление этих устройств в перечне отмененных говорит о том, что они больше не получат никаких обновлений, и финальная MIUI 14 официально для них не выйдет никогда.Аналогичная ситуация случилась с Redmi 10X 4G (китайский версия Redmi Note 9), когда пару недель назад для него выпустили новую бета-версию MIUI 13, но решили не доводить дело до конца.