8 хитовых смартфонов Xiaomi внезапно лишились обновлений до MIUI 14

Артем
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Фото: XiaomiUI
Китайский бренд свернул программную поддержку нескольких смартфонов Redmi и POCO. Несмотря на то, что для некоторых тест бета-версий MIUI 14 прошел успешно, на финальный апдейт можно не надеяться.

Об этом сообщает фан-сообщество XiaomiUI, отслеживающее появление прошивок. В перечень устройств поддержка которых была прекращена вошли следующие модели:

  • Redmi 10X;
  • Redmi 10X 4G;
  • Redmi 10X Pro;
  • Redmi Note 9;
  • Redmi 9;
  • Redmi 9A;
  • Redmi K30i 5G;
  • POCO F2 Pro.

Источник отмечает решение бренда странным и даже несправедливым. Компания начала выпускать бета-версии MIUI 14 для Redmi Note 9 и Redmi 9 и по результатам тестов, прошивка показала плавную и стабильную работу. Однако появление этих устройств в перечне отмененных говорит о том, что они больше не получат никаких обновлений, и финальная MIUI 14 официально для них не выйдет никогда.

Аналогичная ситуация случилась с Redmi 10X 4G (китайский версия Redmi Note 9), когда пару недель назад для него выпустили новую бета-версию MIUI 13, но решили не доводить дело до конца.
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Источник:
XiaomiUI
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