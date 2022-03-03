В течение недели мы мониторили для вас предложения с AliExpress. На этот раз мы собрали лучшие лоты товаров для дома, которые сделают его технологичнее или просто удобнее.Простой в исполнении, но при этом крайне удобный элемент интерьера. Благодаря конструкции его можно использовать как обычный журнальный стол, так и в качестве бокового для кровати или дивана.Ножка металлическая, сам стол деревянный. Цвет — бежевый, это позволяет ему органично вписаться почти в любой интерьер.Еще один элемент интерьера, с помощью которого можно сделать комнату лучше. На нем расположены шесть полок, по задумке, на каждый из них ставится растение.Есть четыре варианта цветов — можно выбрать наиболее подходящий под дизайн-код комнаты. Материал каркаса — железо, материал полок — дерево.Альтернатива утюгу. Плюс отпаривателя в том, что его можно использовать без гладильной доски. Впрочем, горизонтальное разглаживание тоже поддерживается.Прибор работает от розетки, вода внутри нагревается за 35 секунд. Максимальная температура воды — 132 градуса по Цельсию.Прибор, позволяющий хранить зубные щетки. На нем также размещен дозатор зубной пасты с датчиком движения — подносите зубную щетку к специальной области, и паста выдавливается в нужном количестве.Особенность этого аксессуара — УФ-излучение. Благодаря нему он также дезинфицирует зубные щетки. Крепится органайзер к стене на липучке, резьба не нужна.Прибор для приготовления капучино и других напитков, где требуется вспенивание молока. Работает автоматически — опускаете венчик в кружку, нажимаете кнопку, и он вспенивает напиток.Капучинатор беспроводной, работает на двух батарейках типа АА. Материал венчика — пищевая сталь 304, что гарантирует отсутствие посторонних запахов у напитка.Двухсоставной чайник. Заваривание осуществляется в одной емкости, после чего чай переливается в другую. Для этого нужно нажать на красный рычажок на корпусе. Таким способом его можно заваривать 3-5 раз, одного чайника хватит на три кружки.Корпус прозрачный. Это позволяет контролировать заполненность чайника и степень заварки.Рулонные шторы не требуют тюлей, занавесок и прочего. Они крепятся на раму окна и разворачиваются в нужное время.Эта модель имеет два регулируемых полотна. С их помощью можно регулировать поток света, поступающий в комнату.Вешалка для хранения повседневной легкой одежды. Упрощает жизнь тем, что вещи не нужно каждый раз убирать в шкаф. На нее можно повесить футболки, толстовки, рубашки и прочую самую легкую одежду.Конструкция предусматривает колесики, поэтому вы можете передвигать её в любую часть дома. Внизу есть две полки, позволяющие хранить легкие сумки или также складывать одежду.