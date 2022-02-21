Защита





Надежная конструкция





Хорошая производительность

Автономная работа

Яркий экран

Технические характеристики

Процессор : Intel Core i3 i3-1115G4 3 ГГц

: Intel Core i3 i3-1115G4 3 ГГц Экран : IPS 14" 1920 x 1080

: IPS 14" 1920 x 1080 ОЗУ : 8 ГБ DDR4 SDRAM

: 8 ГБ DDR4 SDRAM Хранилище : 512 ГБ PCI-E

: 512 ГБ PCI-E Беспроводные интерфейсы : Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

: Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Порты : 1 HDMI, 3 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-C Gen 2

: 1 HDMI, 3 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-C Gen 2 Аккумулятор : 45 Вт⋅ч

: 45 Вт⋅ч Габариты (В x Ш x Г) : 21,95 x 351 x 245 мм

: 21,95 x 351 x 245 мм Вес: 1,85 кг

Итоги

ENDUROURBAN10







Что важно знать о защищенных ноутбуках? Это устройства для профессионалов, которые должны отвечать определенным стандартам в плане выносливости и производительности. Зачастую такие гаджеты сразу ассоциируются с «бронированными» чемоданчиками. Голливудские блокбастеры приучают нас думать, что в таком ноутбуке первые лица хранят «ту самую кнопку», если вы понимаете о чем я. Защищенный лэптоп необязательно должен выглядеть результатом коллаборации космической и оборонной промышленности.Ко мне на обзор попал ноутбук Acer Enduro Urban N3. Забегая вперед, могу сказать, что он предназначен для работы в агрессивной среде, но при этом не вызывает недоумевающих взглядов в черте мегаполиса. А теперь разберем подробно основные особенности защищенного ноутбука.Конечно же главное в любом защищенном устройстве — это класс его защиты. Acer заявляет для Enduro N3 стандарт IP53. Напомним, в этом числовом индексе первая цифра отвечает за защиту от пыли, а вторая — от влаги. Итак, перед нами пылезащищенное устройство, которое не боится брызг воды.Все порты ноутбука закрыты специальными заглушками, которые довольно плотно прилегают. Эти элементы дополнительно препятствуют попаданию пыли и влаги внутрь корпуса. Остальные отверстия корпуса, среди которых динамики и система охлаждения, оснащены уплотнительными прокладками. К слову о защите системы охлаждения, технология Aquafan позволяет выдувать попавшую в неё влагу.Клавиатура Acer Enduro Urban N3 водонепроницаемая. Если на неё попала вода — ничего страшного. Достаточно просто приподнять ноутбук и она вытечет из специальных дренажных отверстий. Такую возможность по достоинству оценят все любители выпить кофе прямо за клавиатурой лэптопа.На все поверхности корпуса, за исключением дисплея, нанесено покрытие на основе ионов серебра. Оно защищает трекпад, клавиатуру и другие элементы конструкции от бактерий.Корпус ноутбука выполнен из прочного матового пластика, на котором не заметны царапины и отпечатки пальцев. На крышке нанесен дополнительный текстурированный рисунок в форме линий. Она довольно плотно закрывается без зазоров.Углы Acer Enduro Urban N3 защищены прорезиненными «глушителями». Это важный элемент конструкции, который дополнительно защищает устройство при самых опасных падениях на торцы.Открывается ноутбук с небольшим усилием. У «петлей» приятный ход без люфта, он дополнительно производит впечатление надежности. На правой грани Acer Enduro N3 размещены разъемы питания, HDMI и два USB-A, USB-C, слот для карт памяти и 3,5 мм аудиоразъем, а на правой только один USB-A.Конструкция ноутбука прошла ряд испытаний военного стандарта MIL-STD-810H. В его рамках тестируется производительность при температуре от -32 °C на протяжении более 48 часов и до 65 °C на протяжении более четырех. Также Enduro N3 прошел проверку на воздействие дождя, влажности в диапазоне от 58% до 88% в течение 24 часов, вибрации и ударных нагрузок.Клавиатура островного типа. Ход клавиш в меру жесткий и не громкий, а еще есть подсветка белого цвета с возможностью отключения. Трекпад довольно большой с матовым покрытием умеет распознавать мультитач-жесты. Его габариты составляют 105×59 мм. Под трекпадом расположены две физических клавиши.В большинстве случаев защищенные ноутбуки используются для профессиональных задач, а это накладывает высокие требования к производительности. Ко мне на обзор попал Acer Enduro N3 в комплектации с процессором Intel Core i3-1115G4 и 8 ГБ ОЗУ. К слову, нарастить объем оперативной памяти и заменить SSD-накопитель можно самостоятельно. Для этого достаточно просто открутить нижнюю крышку с помощью крестовой отвертки.Твердотельный накопитель ёмкостью на 500 ГБ довольно быстрый. Ниже вы можете ознакомиться с результатами бенчмарка CrystalDiskMark.Дискретной видеокарты в Acer Enduro Urban N3 не предусмотрено. За графику отвечает встроенная Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs. Она использует оперативную память ноутбука, поэтому рекомендуем на стадии покупки отдать предпочтение комплектациям с наибольшим объемом ОЗУ или приобрести её отдельно для самостоятельного апгрейда. В бенчмарке Geekbench ноутбук набрал 2534 балла.Acer Enduro Urban N3 отлично справляется с повседневными задачами. Ноутбук демонстрирует стабильную производительность с работой в офисных программах, а также в пакетной обработке фотографий с помощью приложения Adobe Lightroom.Acer Enduro Urban N3 оснащается литиево-ионным аккумулятором емкостью 48 Втч. По словам производителя, время его автономной работы составляет до 13 часов.Во время тестирования мы получили разные результаты автономности. К примеру, если использовать ноутбук в качестве рабочего инструмента с офисными пакетами, мессенджерами и электронной почтой, то 100-процентной зарядки хватает в среднем на 8 часов.В плане развлечений дела обстоят несколько иначе. Для просмотра фильмов и сериалов в полноэкранном режиме полностью заряженный аккумулятор способен проработать от 10 до 12 часов.Завершает набор основных особенностей защищенного ноутбука — яркий экран. Дисплей должен сохранять хорошую читаемость в помещении и на открытом воздухе под солнцем, поскольку класс устройств подразумевает работу в разнообразных условиях. Acer Enduro Urban N3 комплектуется качественным монитором.Частота обновления 14-дюймового IPS-экрана с разрешением Full HD составляет 60 Гц. Он защищен специальным стеклом с глянцевым покрытием. Показатель яркости — 450 нит. В верхней рамке расположена веб-камера.Уровень яркости регулируется. Для этого можно использовать горячие клавиши. В целом дисплей оставил приятные впечатления. Запаса яркости хватило для всех сценариев повседневного использования, а еще у него приятная и естественная цветопередача.У Acer получился доступный ноутбук в категории защищенных устройств, который к тому же еще и не выглядит как бронированный чемодан. Стоимость Acer Enduro Urban N3 начинается от 59 990 рублей в зависимости от комплектации. За этот ценник можно получить ряд преимуществ, среди которых защита от пыли и влаги, надежная конструкция корпуса, вменяемые габариты, яркий дисплей и возможность самостоятельного апгрейда.За время тестирования Acer Enduro Urban N3 зарекомендовал себя с точки зрения стабильной производительности и автономности в повседневных сценариях. Это универсальное решение, которое без проблем впишется в офисную работу, а также не испугается разнообразных условий за пределами комфортных опенспейсов и коворкингов.