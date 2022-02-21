Комплектация и дизайн











Экран

Элементы управления

Производительность















Звук и автономность

Технические характеристики

Процессор : 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600H с частотой 3,2 ГГц (максимальная 4,4 ГГц)

: 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600H с частотой 3,2 ГГц (максимальная 4,4 ГГц) Оперативная память : DDR4 3200 16 ГБ

: DDR4 3200 16 ГБ Накопитель : 512 ГБ

: 512 ГБ Экран : IPS, 16,1 дюйма, 1920x1080, 137 PPI, контрастность 1000:1, соотношение 16:9

: IPS, 16,1 дюйма, 1920x1080, 137 PPI, контрастность 1000:1, соотношение 16:9 Аккумулятор : 56 Вт⋅ч

: 56 Вт⋅ч Беспроводные интерфейсы : Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2,4/5 ГГц

: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 2,4/5 ГГц Разъемы : 1 HDMI, 2 USB-C 3.2 Gen 2, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 мм (комбинированный, для наушников и микрофона)

: 1 HDMI, 2 USB-C 3.2 Gen 2, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 мм (комбинированный, для наушников и микрофона) Веб- камера : HD 720p

: HD 720p Габариты : 368 x 236 x 18,2 мм

: 368 x 236 x 18,2 мм Вес: 1,84 кг

Итоги







Бренд Honor представил ноутбук MagicBook 16 на процессоре AMD Ryzen 5 5600H поколения Zen 3 в начале этого года. Он получил 16,1-дюймовый экран, легкий корпус из алюминия и поддержку быстрой зарядки. Мы успели протестировать новинку в течение двух недель и сейчас поделимся своими впечатлениями.Honor MagicBook 16 поставляется в коробке белого цвета из плотного картона. Внутри надежно размещен ноутбук, а также адаптер питания, кабель USB-C и документация.Ноутбук оформлен в цвете «космический серый». Корпус Honor MagicBook 16 довольно легкий для форм-фактора с такой диагональю экрана. В то же время он производит впечатление прочного и надежного устройства.Покрытие ноутбука — матовое, поэтому можно не переживать за то, что он будет собирать отпечатки пальцев и следы рук. Внешний вид Honor MagicBook 16 придерживается рамок дизайн-кода предыдущих моделей. Стилистика ноутбука минималистична, а это означает, что он впишется в любой интерьер.Габариты устройства составляют: длина — 368 мм, ширина — 236 мм и толщина — 18,2 мм. Весит ноутбук без адаптера питания 1,84 кг. Таким образом перед нами компактный лэптоп с 16,1-дюймовым экраном, который не займет много места в повседневном рюкзаке.На тыльной стороне размещена вентиляционная решетка. На фронтальной стороне имеется довольно широкая выемка для больших пальцев. Крышка открывается с небольшим усилием, но для этого необходимо использовать две руки.На левой грани Honor MagicBook 16 расположены два USB-C порта и HDMI. На правой разместились два USB-A и аудиоразъем 3,5 мм. Этого набора разъемов хватило для всех повседневных сценариев. Потребности в USB-хабе не возникло.Ноутбук раскрывается на 137 градусов. Соединяющий механизм корпуса с крышкой отличается приятным ходом. В целом все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу, ничего не люфтит и не скрипит. Качество материалов производит приятное впечатление.Honor MagicBook 16 оснащается 16,1-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1920×1080 пикселей и антибликовым покрытием. У него очень тонкие рамки, их толщина всего 5,1 мм. Полезная площадь экрана составляет 87,3%, а угол обзора — 170 градусов.Для создателей контента будет важен 100-процентный цветовой охват sRGB. Показатель яркости дисплея — 300 нит. За время тестирования мы пользовались новинкой в помещении и на открытом воздухе. Во всех случаях Honor MagicBook 16 сохраняет читаемость без искажений.Также стоит отметить, что экран сертифицирован TÜV Rheinland. Другими словами он снижает уровень синего света, обеспечивая защиту для глаз во время длительного использования.В целом за время тестирования экран оставил положительные эмоции, поскольку запаса яркости хватает для комфортного использования на открытом воздухе и в помещении. Это, на наш взгляд, один из важных показателей для мобильного устройства. Также отметим естественную цветопередачу и цветовой баланс.Honor MagicBook 16 оснащен клавиатурой островного типа с подсветкой. У клавиш в меру мягкий и короткий ход. Размер кнопок — оптимален, поскольку никак не повлиял на скорость моего привычного набора текста.Мягкий ход обеспечивает тихую работу, а это означает, что вы не будете мешать коллегам по офису или родственникам во время работы из дома. Подсветка регулируется двумя уровнями яркости и отключается автоматически, если не использовать клавиатуру дольше 15 секунд.Габариты трекпада составляют 120×73. Его площадка немного утоплена в корпус. Поверхность в тон корпуса матовая и при этом она обеспечивает очень хорошее скольжение. Есть поддержка мультитач-жестов.По бокам клавиатуры расположены две полоски динамиков. В верхней части левой разместилась кнопка включения ноутбука со встроенным сканером отпечатка пальцев. Он работает очень быстро и точно.За производительность в Honor MagicBook 16 отвечает AMD Ryzen R5-5600H с архитектурой «Zen 3» и тактовой частотой до 4,2 ГГц в турбо режиме. Помимо этого, в ноутбуке 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 500 ГБ. Дискретная видеокарта в ноутбуке отсутствует, поэтому используется встроенное решение — AMD Radeon RX Vega 6. Прямо из коробки Honor MagicBook 16 работает на Windows 11.Для демонстрации производительности мы подготовили ряд искусственных тестов. Бенчмарк CrystalDiskMark демонстрирует быструю работу твердотельного накопителя.Мы запустили на ноутбуке Geekbench. В этом бенчмарке Honor MagicBook 16 набрал 6585 баллов.По завершению мы прогнали ноутбук в бенчмарке 3DMark по трем основным параметрам: GPU, CPU и накопитель. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.Honor MagicBook 16 отлично справляется со всеми повседневными задачами. В течение двух недель я использовал ноутбук в качестве рабочего инструмента. Мои сценарии использования подразумевают работу с текстом, а также редактирование большого объема фотографий. Во всех этих задачах ноутбук демонстрировал стабильную и высокую производительность.Также стоит отметить, что во время нагрузок система охлаждения работает довольно тихо. Она состоит из тройных тепловых трубок 2 мм с двумя вентиляторами 75 мм и 8 датчиками температуры. Работа системы слышится в режиме высокой производительности, который по словам Honor обеспечивает прирост до 43%.Говоря о производительности хотелось бы упомянуть поддержку функции «Мультиэкран», позволяющей Honor MagicBook 16 отображать экран смартфона и открывать до двух приложений одновременно. Эта возможность значительно облегчает выполнение нескольких задач. К примеру, можно подключить смартфон к ноутбуку для перемещения и редактирования файлов с помощью клавиатуры.Еще один важный момент, который заслуживает внимания — встроенная антенна 2х2 MIMO. Она позволяет ноутбуку работать в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц, а пропускная полоса при этом составляет 160 МГц. С помощью этой технологии и поддержки самого актуального стандарта Wi-Fi 6 Honor MagicBook 16 обеспечивает высокую скорость передачи данных. Для подключения беспроводных устройств к лэптопу используется актуальный стандарт Bluetooth 5.1.Звучание ноутбуку обеспечивают два динамика с поддержкой технологии Nahimic. У Honor MagicBook 16 достаточный запас громкости для посещения. Звук получается чистым, на полной громкости не ощущается перегруза. Встроенная акустическая система закрывает все основные потребности в плане развлечений, а именно прослушивание музыки и подкастов, а также просмотр фильмов или сериалов.За автономную работу отвечает литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 56 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperCharge 65 Вт. По словам производителя, ноутбук можно зарядить от 0 до 50% за 30 минут. В рамках нашего тестирования это удалось сделать за 28 минут. На зарядку от 0 до 100% заявлено около 1,5 часа. На деле этот показатель немного варьируется в пределах от 5 до 10 минут.Отдельно хочу отметить комплектный адаптер питания. Он получился довольно легким, а еще с его помощью можно зарядить смартфон Honor. Таким образом можно сэкономить место в вашем повседневном рюкзаке, поскольку один адаптер подходит для зарядки двух устройств.Что касается времени автономной работы, в повседневных сценариях использования заряда аккумулятора хватает на 10-12 часов. «Турбо-режим» этот показатель значительно просаживает и ноутбука хватает примерно на 1,5-2 часа работы.Honor продолжает развивать свою успешную линейку ноутбуков, в которой MagicBook 16 выглядит логичным продолжением. Среди его основных преимуществ: производительный процессор от AMD, универсальный объем оперативной памяти, быстрый накопитель, алюминиевый корпус, лаконичный дизайн и экран с приятной цветопередачей. Отдельно стоит отметить эффективную систему охлаждения и достаточное количество портов.Таким образом Honor MagicBook 16 — правильное устройство с точки зрения эволюционного развития всего модельного ряда ноутбуков бренда. Он сохранил все основные преимущества линейки, нарастив при этом показатели в плане производительности.