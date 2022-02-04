Комплектация и дизайн

Экран

Производительность и автономность

Камеры

Основной сенсор от Samsung на 64 МП с размером пикселя 0,8 мкм, светосилой f/1,6 и фазовым автофокусом.

Широкоугольный объектив с оптической стабилизацией, 12 МП, диафрагмой f/2,2 и размером пикселя f/2,2.

Телевик на 8 МП с размером пикселя 1,0 мкм, f/3,4, 5-кратным оптическим зумом, фазовым автофокусом и стабилизатором.





































« Красота » — встроенный бьютификатор, позволяющий ретушировать черты лица непосредственно во время съемки. Помимо интеллектуальных режимов доступны следующие пресеты: цвет кожи, настройки формы лица и увеличение глаз.

— встроенный бьютификатор, позволяющий ретушировать черты лица непосредственно во время съемки. Помимо интеллектуальных режимов доступны следующие пресеты: цвет кожи, настройки формы лица и увеличение глаз. «Портрет» — размывает задний фон.

— размывает задний фон. Super Night — ночной режим.

— ночной режим. Ultra HD — съёмка фото в разрешении 64 МП.

— съёмка фото в разрешении 64 МП. «Панорама».

«Документы» — подойдет для сканирования.

— подойдет для сканирования. «Суперлуние» — специальный режим для съемок луны, который, к сожалению, не удалось попробовать из-за погодных условий.







Технические характеристики

Дисплей : 6,7 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 393 ppi, 120 Гц

: 6,7 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 393 ppi, 120 Гц Процессор : восьмиядерный MediaTek Helio G96

: восьмиядерный MediaTek Helio G96 ОЗУ : 8 ГБ

: 8 ГБ Накопитель : 256 ГБ

: 256 ГБ NFC : Да

: Да Wi -Fi : 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц

: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth : 5.2

: 5.2 Основная камера : 64 + 8 + 12 МП

: 64 + 8 + 12 МП Фронтальная камера : 32 МП

: 32 МП Аккумулятор : 4750 мАч

: 4750 мАч Габариты : 163,8 × 75,9 × 8,2 мм

: 163,8 × 75,9 × 8,2 мм Вес: 201 грамм

В качестве вывода







А теперь обо всем поподробнее. TECNO CAMON 18 Premier — топовая модель бренда за 24 990 рублей с качественным AMOLED-экраном и 64-мегапиксельной камерой. Конкуренты, есть что ответить?Смартфон поставляется в традиционной для бренда коробке светлого цвета с синим шрифтом. TECNO CAMON 18 Premier комплектуется прозрачным силиконовым чехлом, защитной пленкой для экрана, инструментом для извлечения лотка SIM-карты, документацией, проводом USB-C и адаптером питания мощностью 33 Вт. Радует, что в 2022 году еще остались производители, которые не заставляют пользователей приобретать аксессуары первой необходимости отдельно.Также стоит отметить, что TECNO оставляет выбор в вопросе защиты экрана пользователю. Другими словами, вы можете походить сначала без защитной пленки, чтобы оценить качество экрана и его покрытия. Наклеить её можно позднее в случае необходимости.TECNO CAMON 18 Premier выполнен в актуальном дизайне с ровными гранями. Спинка и фронтальная панель достались смартфону также без закруглений. Таким образом устройство надежно сидит и ощущается в руке.На верхнем торце смартфона разместилось только отверстие микрофона, а на нижнем слева направо — аудиоразъем, микрофон, порт USB-C и решетка динамика.Габариты TECNO CAMON 18 Premier довольно массивные, но несмотря на это во время длительного использования рука не устаёт. Задняя панель изготовлена из матового пластика. Тем не менее она очень сильно напоминает стекло. У нас на тестировании побывала версия смартфона в тёмно-синем оттенке («Полярная ночь»). Эта раскраска необычно и приятно «играет» на свету. Модель также доступна в светлом серебристом оттенке «Бескрайнее небо».На спинке в левом верхнем углу разместилась площадка основной камеры с классическим вертикальным размещением объективов. Модуль выполнен в прямоугольной форме и слегка выступает от поверхности корпуса.Клавиши регулировки громкости и питания размещены на одной грани. В обычном исполнении мне такое решение не очень нравится, но у TECNO CAMON 18 Premier кнопка блокировки экрана со сканером отпечатков пальцев утоплена в корпус, поэтому нажатия не путаются. К слову о дактилоскопическом датчике, работает он быстро и без нареканий. За время тестирования проблем с распознаваниями не возникло.Как упоминалось выше, на левой грани устройства размещен слот для SIM-карт. Производитель не стал экономить на этой аппаратной составляющей, поэтому можно одновременно использовать две «симки» и карточку памяти microSD.TECNO CAMON 18 Premier оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2400, соотношением сторон 20:9 и плотностью точек 393 ppi. Частота обновления экрана составляет 120 Гц — это весомое преимущество для смартфонов из среднеценового сегмента.Запаса яркости дисплея в 550 Нит хватает для использования устройства в помещении и на улице. Под открытым небом днем экран TECNO CAMON 18 Premier сохраняет все свои основные качества, в том числе контрастность и читаемость. Он не бликует и остается ярким.Дисплей смартфона защищает специальное олеофобное покрытие. Оно вызывает приятные тактильные ощущения. Пальцы свободно скользят по экрану, не оставляя следов. Это очень важно для мобильного гейминга.Настройки TECNO CAMON 18 Premier позволяют вручную устанавливать частоту обновления экрана. Доступны следующие значения: 120 Гц, 60 Гц и опция автоматического изменения в зависимости от отображаемого контента. Также есть поддержка Always On Display. В настройках эта функция называется «Всегда отображать» — она показывает информацию о времени, дате и пропущенных вызовах на выключенном дисплее.У смартфона довольно хорошие углы обзора. Даже на сильных отклонениях картинка практически не искажается. Черный цвет остается черным. В целом у TECNO CAMON 18 Premier насыщенная и яркая цветопередача без заметных перекосов в тёплые или холодные оттенки.В верхней части дисплея по центру размещается отверстие фронтальной камеры. О ней подробнее мы расскажем в соответствующем разделе. Из интересных фишек — смартфон умеет автоматически изменять обои на экране блокировки и подбирает изображения, обыгрывающие фронталку. Смотрится такое решение всегда необычно и забавно.За производительность отвечает чип MediaTek Helio G96. У него восемь вычислительных ядер и графика ARM Mali G57 MC2. Чип изготавливается по 12 нм техпроцессу. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает 350562 балла.Что касается памяти, TECNO CAMON 18 Premier получил 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и накопитель ёмкостью 256 ГБ (UFS 2.2). Таким образом получается достойный запас свободного пространства для контента. Придется очень сильно постараться, чтобы его заполнить. А если это и произойдет, то не забываем про наличие слота для карт памяти microSD.В целом смартфон демонстрирует шуструю производительность. Он хорошо справляется с актуальными игровыми тайтлами на средних настройках графики. В работе интерфейса и анимаций подлагиваний мы не заметили.Мы прогнали TECNO CAMON 18 Premier через CPU Throttling Test. При средней производительности в 149 GIPS тактовая частота процессора ни разу не упала ниже 80%. Важно понимать, что это искусственный бенчмарк и в реальных условиях смартфон ведет себя несколько иначе. Ощутимого троттлинга мы не зафиксировали. Во время длительного использования в играх смартфон не перегревается — есть легкий нагрев корпуса, который не вызывает дискомфорта.За автономную работу отвечает аккумулятор на 4750 мАч. Стопроцентной зарядки хватает на день использования TECNO CAMON 18 Premier в повседневном сценарии. За время тестирования я ни разу не столкнулся со случаями, когда смартфон не дожил до позднего вечера.Напомним, в комплекте с устройством идет адаптер питания на 33 Вт. С его помощью на зарядку от 0 до 100 процентов смартфону необходим примерно час. Этот показатель иногда варьируется в плюс 10-15 минут.TECNO CAMON 18 Premier идет с Android 11 на борту из коробки. Поверх операционной системы установлена фирменная оболочка HiOS. Визуально она выглядит очень приятно и предлагает несколько привычных и удобных решений.Так, например, свайп вправо от основного домашнего экрана открывает страничку с полезной информацией, на которой собирается погода, события календаря, информация о свободном объёме оперативной памяти, последние использованные приложения, новости и смарт-сцены.Свайпом от правого верхнего угла запускается центр управления с быстрым доступом к настройкам гаджета. Это меню можно кастомизировать, оставив наиболее часто используемые переключатели. Интерфейс оболочки по умолчанию управляется жестами, а «подвал с приложениями» отображает все установленные игры и программы с сортировкой по алфавиту.Также стоит отметить, что на TECNO CAMON 18 Premier не очень много предустановленного софта. Большинство из всех этих приложений удаляется штатными средствами операционной системы. За две недели использования смартфона оболочка HiOS оставила приятные впечатления. Она в меру функциональна, но в то же время не перегружена избыточными возможностями, которые зачастую остаются без пользовательского внимания.В качестве основной системы TECNO CAMON 18 Premier получил модуль из трех объективов, в который вошли:Основной датчик отлично демонстрирует себя почти в любых условиях освещения. Особенно хорошо снимки получаются с дневным естественным светом. Мы использовали опцию HDR на постоянной основе, поскольку на финальных результатах съемки она значительно расширяет динамический диапазон в темных и светлых областях кадра. У всех снимков с основного объектива получается довольно высокий уровень детализации.Широкоугольный объектив не надо путать со сверхшириком. По сравнению с обычным датчиком у него шире угол обзора, но не такой, как, например, в iPhone. В этом есть несколько преимуществ: отсутствие геометрических искажений и хорошая детализация по краям. Снимки на ширик получаются резкими с естественной цветопередачей при хорошем освещении, а вот при съёмке ночью картинка может немного шуметь.Телеобъектив во время тестирования оставил неоднозначные впечатления. Иногда с его помощью можно получить качественные результаты с 5-кратным оптическим зумом. Тем не менее иногда попадаются смазанные кадры, поэтому при съёмке на телевик лучше делать сразу несколько кадров одной и той же сцены.Максимальное разрешение снимаемого видео составляет 2K. В таком случае придется снимать без стабилизации, которая доступна только начиная с 1080p и ниже. Отдельно отмечу правильную работу автоэкспозиции непосредственно во время съемки. Это будет хорошо заметно на кадрах из подземного перехода.Есть режим «Таймлапс» и замедленная съемка. Любителям поэкспериментировать с видео будет чем заняться. Также стоит отметить опцию «Пленка», позволяющую создавать ролики с определенным сценарием и монтажем. Нечто подобное реализовано в устройствах DJI. Работает очень просто — выбираем понравившуюся предустановку и записываем нужное количество фрагментов, после этого смартфон самостоятельно их смонтирует в готовый ролик, которым можно сразу поделиться в соцсетях.Немного пройдемся по остальным режимам:В селфи-камере используется сенсор от Samsung на 32 МП. Светосила составляет f/2,45. Для съемок в ночное время на фронталку предусмотрено наличие вспышки в рамке смартфона. В большинстве случаев селфи-камера отлично справляется со съемкой и претензий к этому модулю не возникло. Фотографии получаются с естественной цветопередачей и хорошей детализацией по всему кадру.Стоимость TECNO CAMON 18 Premier составляет 24 999 рублей. Подводя итог, хочется сказать, что у бренда получилось по-настоящему сбалансированное устройство с ощутимым соотношением цены и качества. Из недостатков могу только отметить неоднозначную работу телеобъектива, но это могут поправить обновлением операционной системы.А вот при перечислении главных преимуществ готовьтесь загибать пальцы: 120-герцовый AMOLED-экран, приятный и актуальный дизайн, в нашем случае очень удачная расцветка, хороший запас автономности, достойное качество съемки на основной объектив и фронталку. Прибавьте к этому всему накопитель на 256 ГБ и при этом наличие слота для карт памяти microSD.