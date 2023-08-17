8BitDo представила самый маленький джойстик в мире

Артем
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Фото: 8BitDo

Беспроводной контроллер размером с небольшой брелок, можно подключить к смартфону или портативной консоли. Заряда хватит даже на самую длительную поездку.

Известный производитель игровых аксессуаров 8BitDo представил крошечный контроллер с соответствующим названием Micro. Его вес всего 24,8 г при размерах 72×14 мм. При этом новинка имеет полноценный набор клавиш: крестовину, X,Y,A,B, пару шифтов, управление громкостью, Start и Home. Этого достаточно, чтобы запустить в дороге какую-нибудь казуальную игру на Android или Nintendo Switch. В более продвинутые тайтлы сыграть не получится — у Micro нет стиков. Также гаджет окажется бесполезным для владельцев ПК и iOS из-за отсутствия поддержки этих платформ.

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За автономность отвечает встроенный аккумулятор на 180 мА·ч, его хватит на 10 часов работы от одного заряда. Подключение осуществляется по проводу или через Bluetooth, а фирменное приложение Ultimate Software 8BitDo позволит настроить управление.

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Сейчас 8BitDo Micro доступен только по предзаказу на Amazon. Стоимость составляет 25 долларов (~2300 рублей). Поставки начнутся в последних числах августа, чуть позже ожидаем увидеть «кроху» на просторах AliExpress.
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Источник:
8bitdo
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Комментарии

+4748
Carter_Mayers
Это геймпад а не джойстик) Иногда угораю, когда вижу в каком-нибудь интернет-магазине, который продаёт только консоли надпись: джойстик в комплекте или просто в аксессуарах джойстик, а ведь это геймпад блин)))))
Сегодня в 14:08
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+102
unfailingsky Carter_Mayers
У нас в детстве и слова-то такого не было «геймпад». Будь я автором статьи, — написал бы также: «джойстик» и точка.)
Сегодня в 15:11
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Dmitriy
+648
Dmitriy
Правда нафиг он нужен — непонятно, ибо он просто неудобен, слишком мелкий. Грудным детям если только.... :)))
3 минуты назад
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