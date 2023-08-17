8BitDo представила самый маленький джойстик в мире

Фото: 8BitDo
Беспроводной контроллер размером с небольшой брелок, можно подключить к смартфону или портативной консоли. Заряда хватит даже на самую длительную поездку.
Известный производитель игровых аксессуаров 8BitDo представил крошечный контроллер с соответствующим названием Micro. Его вес всего 24,8 г при размерах 72×14 мм. При этом новинка имеет полноценный набор клавиш: крестовину, X,Y,A,B, пару шифтов, управление громкостью, Start и Home. Этого достаточно, чтобы запустить в дороге какую-нибудь казуальную игру на Android или Nintendo Switch. В более продвинутые тайтлы сыграть не получится — у Micro нет стиков. Также гаджет окажется бесполезным для владельцев ПК и iOS из-за отсутствия поддержки этих платформ.
За автономность отвечает встроенный аккумулятор на 180 мА·ч, его хватит на 10 часов работы от одного заряда. Подключение осуществляется по проводу или через Bluetooth, а фирменное приложение Ultimate Software 8BitDo позволит настроить управление.
Сейчас 8BitDo Micro доступен только по предзаказу на Amazon
. Стоимость составляет 25 долларов (~2300 рублей). Поставки начнутся в последних числах августа, чуть позже ожидаем увидеть «кроху» на просторах AliExpress.