Xiaomi выпустила дешёвый 4K-телевизор





Xiaomi пополнила линейку своих телевизоров моделью Redmi TV A50 2024. Новинка получила 50-дюймовый экран и неплохую начинку, но при этом стоит относительно дёшево.



У этой модели металлический корпус, 50-дюймовая матрица с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц, процессор с четырьмя ядрами ARM Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтный накопитель, модуль Wi-Fi и 20-ваттные стереодинамики. В качестве оболочки используется MIUI TV на базе Android TV с поддержкой голосового ассистента, отдавать команды которому можно через пульт дистанционного управления.



Телевизор Redmi TV A50 2024 уже продаётся в Китае за 1349 юаней (около 17,5 тысяч рублей). В дальнейшем он будет продаваться в других странах, в том числе в России.



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