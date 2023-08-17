Рассекречен российский смартфон на базе Rosa Mobile: дизайн, характеристики, цена, дата выпуска

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков продемонстрировал российскую разработку — смартфон «Р-ФОН» на базе операционной системы Rosa Mobile. Также были раскрыты его характеристики, розничная цена и примерный срок появления в продаже.
«Р-ФОН» оснащён экраном диагональю 6,7 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем, 50-мегапиксельной камерой, слотом для двух SIM-карт, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 3,5-мм разъёмом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. В комплекте чехол, наушники, кабель и зарядник.
В качестве операционной системы используется Rosa Mobile от российского разработчика НТЦ ИТ «РОСА». Ранее был раскрыт интерфейс этой платформы и стало известно, что она будет совместима с некоторыми приложениями для Android.
Смартфон будет стоить около 40 тысяч рублей. Производство начнётся в этом году, и сначала его смогут приобрести организации, а в 2024 он должен будет появиться в открытой продаже.