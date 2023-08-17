Рассекречен российский смартфон на базе Rosa Mobile: дизайн, характеристики, цена, дата выпуска

Александр


Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков продемонстрировал российскую разработку — смартфон «Р-ФОН» на базе операционной системы Rosa Mobile. Также были раскрыты его характеристики, розничная цена и примерный срок появления в продаже.

«Р-ФОН» оснащён экраном диагональю 6,7 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтным накопителем, 50-мегапиксельной камерой, слотом для двух SIM-карт, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 3,5-мм разъёмом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. В комплекте чехол, наушники, кабель и зарядник.

Сборка «Р-ФОН» будет проводиться в Зеленограде на заводе АО «Рутек», который выпускает ноутбуки, радиостанции, цифровые телефонные станции и IP-камеры.

В качестве операционной системы используется Rosa Mobile от российского разработчика НТЦ ИТ «РОСА». Ранее был раскрыт интерфейс этой платформы и стало известно, что она будет совместима с некоторыми приложениями для Android.

Смартфон будет стоить около 40 тысяч рублей. Производство начнётся в этом году, и сначала его смогут приобрести организации, а в 2024 он должен будет появиться в открытой продаже.
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Источник:
АППСИМ
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Комментарии

tellurian
+4914
tellurian
Пусть расскажут из чьих комплектующих его собирают.
Скорее всего сам телефоном везут из Китая, а у нас рисуют логотип сзади и упаковывают в коробку.
7 минут назад
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+7
richmanfone
Главное своя ос
4 минуты назад
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