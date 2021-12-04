





Подготовили для вас свежую подборку интересных и необычных штук с AliExpress. В этом выпуске: система хранения для обуви, столик-подставка для работы прямо из кровати, сейф-копилка с паролем для банкнот и многое другое.Удобная и эргономичная штука для хранения фольги, пищевой пленки и бумажных полотенец. Гаджет оборудован встроенным резаком. Габариты: 39 x 10 x 24 см. Вес: 700 г. Цвет: белый, серый и бежевый.: органайзер отличный, очень удобный. Главное не перепутать резаки, они разные. Ролик пластиковый для фольги, а нож для плёнки — отрезают отлично. Смотрится стильно и доставка очень быстрая.С помощью этой штуки можно организовать аккуратное хранение сезонной обуви. Прозрачные стенки обеспечивают быстрый поиск нужной пары. В наличии контейнеры следующих размеров 31 x 21,5 см и 33 x 24 см.: очень классные ящички для обуви! Давно что-то подобное искала!Аксессуар от Xiaomi изготовлен в корпусе белого цвета. Эффективное удаление катышков обеспечивает резак с 5 лезвиями. Время автономной работы от встроенного аккумулятора на 1300 мАч составляет около 90 минут.: машинка классная, пришла за 3 недели, получила на почте, коробка была хорошо упакована, дополнительные насадки были вложены отдельно и упакованы в пупырчатую плёнку.Еще одна штука в нашей подборке для хранения обуви. Аксессуар оснащается платформой с регулируемым наклоном. У продавца в наличии довольно большой выбор цветовых решений.: отлично упаковано в воздушную коробку, пришло в Москву за полторы недели.Столик можно использовать в качестве подставки для ноутбука, работая прямо в кровати или с дивана. Основная поверхность для устройства оборудована наклонным механизмом, а во вспомогательной имеется держатель для стаканчика с кофе. В наличии три цвета: черный, «светлое дерево» и «темное дерево».: всё супер и быстро! Пришёл целый. Красивый столик.Подушка с эффектом памяти для хорошего сна при болях в шее и спине. Сейчас у продавца в наличии два размера с небольшими различиями в форме.: подушка понравилась. Комфортно. Посторонних запахов нет. После перевода с китайского, чтобы продлить срок службы подушки — она должна быть сухая.Небольшая копилка для банкнот с возможностью установки пароля. Гаджет выглядит как компактный сейф в корпусе черного цвета с серыми вставками. Для работы необходимы три батарейки AA. Габариты: 13 x 12 x 19 см.: доставка до Подмосковья 8 дней! Забрал в Пятёрочке. Разобрались быстро, ничего сложного нет. Ребенок в восторге. Всё отлично.Устройство работает от USB. С помощью промокода EROCACA11 можно получить дополнительную скидку. Размеры: 23,5 x 9 x 6,5. Точилка затачивает разные типы режущих поверхностей, в том числе ножи и ножницы.: отлично точит ножи! Работает от напряжения тока 5 Вольт и от силы тока 1 или 2 Ампера, чем больше сила тока, тем лучше «держит обороты» движок.Сушилка оснащена функцией стерилизации обуви с помощью ультрафиолетового излучения. Гаджет выполнен в корпусе белого цвета. Работает устройство от сети. Габариты корпуса составляют 211 x 280 мм, а вес — 1,2 кг.: всё отлично, сборка хорошая, несколько режимов работы с таймером выключения.