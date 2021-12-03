Внешний аккумулятор

Приятный аксессуар для любителей повспоминать «аналоговые времена». А еще такую функциональную штуку можно преподнести в качестве скромного презента — гаджет полезный и смотрится необычно.

Внутри такой «аудиокассеты» спрятался аккумулятор на 10 000 мАч. Такого номинала достаточно для двух полноценных зарядок любой актуальной модели смартфонов. Даже сверху в запасе останется еще мАч.

Внешний аккумулятор

Мощность составляет 22,5 Вт. На торце пауэрбэнка расположены два USB-C порта, два USB-A, кнопка включения, а также индикатор состояния, отображающий уровень заряда. У продавца в наличии два варианта: с желтой или красной наклейкой. Стоимость аксессуара составляет от 1178 р.

Из отзывов: это просто балдеж, больше обычной кассеты, но в любом случае он легче других аккумуляторов на 10000. Также очень нравится наличие фонарика.

Купить внешний аккумулятор на AliExpress


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Надо брать! Портативный прибор с AliExpress для очистки наушников AirPods Надо брать! Портативный прибор с AliExpress для очистки наушников AirPods

Надо брать! Недорогой детский квадроцикл от Tesla в стиле Cybertruck Надо брать! Недорогой детский квадроцикл от Tesla в стиле Cybertruck

Надо брать! Графический редактор Pixelmator Pro со скидкой 50% в Mac App Store Надо брать! Графический редактор Pixelmator Pro со скидкой 50% в Mac App Store