Приятный аксессуар для любителей повспоминать «аналоговые времена». А еще такую функциональную штуку можно преподнести в качестве скромного презента — гаджет полезный и смотрится необычно.
Внутри такой «аудиокассеты» спрятался аккумулятор на 10 000 мАч. Такого номинала достаточно для двух полноценных зарядок любой актуальной модели смартфонов. Даже сверху в запасе останется еще мАч.
Мощность составляет 22,5 Вт. На торце пауэрбэнка расположены два USB-C порта, два USB-A, кнопка включения, а также индикатор состояния, отображающий уровень заряда. У продавца в наличии два варианта: с желтой или красной наклейкой. Стоимость аксессуара составляет от 1178 р.
Из отзывов: это просто балдеж, больше обычной кассеты, но в любом случае он легче других аккумуляторов на 10000. Также очень нравится наличие фонарика.
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