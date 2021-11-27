Черная пятница на AliExpress в самом разгаре.Самое время докупить мелких аксессуаров для дома, чтобы добавить в него удобства и уюта. Собрали девять возможных вариантов.Органайзер, на который можно разместить стакан с зубными щетками, средства для мытья и ухода за собой, а вовнутрь — туалетную бумагу.Можно приобрести несколько таких штук и разместить друг на друга, тогда у вас будет трехъярусный органайзер. Их можно прикрепить на стену, а можно поставить на полку перед зеркалом.Простой, функциональный и эффективный прибор для измельчения кофе. Удобная особенность — пространство для намотки штука, так он не будет болтаться, пока вы не используете кофемолку.Емкость чаши измельчится — 80 г, это примерно восемь чашек американо. Степень помола одна. Покрытие емкости и измельчителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали.Отличие от предыдущей модели — она ручная, зато ее можно использовать без подключения к проводу, да и визуально она смотрится эффектнее. Внешне она похожа на песочные часы — какао-бобами заполняется одна емкость, а после измельчения они высыпаются в другую, прозрачную.Емкость стеклянной тары — 60 г, это примерно шесть ложек американо. Емкость кофемолки — 120 г. Можно помолоть не сразу все засыпанные кака-бобы, а дозированно.Компактный портативный прибор для поддержания уровня влажности в помещении. Емкость резервуара — 200 мл, воды хватает примерно на два часа работы.Тип ультразвуковой. Механика следующая: прибор создает холодный пар, состоящий из мельчайших частиц воды. Визуально это смотрится так, будто внутри прибора кипит вода, при этом пар имеет комнатную температуру.Диспенсер с датчиком движения — подносите зубную щетку, и он выдавливает фиксированное количество пасты.К стене крепится на липучку. Цвет бежевый. Визуально диспенсер не привлекает внимания, какой бы интерьер в ванной ни был.Подойдет для добавления соли, перца и приправ в различные блюда. Автоматически помол специй начинается после наклона мельницы. Размер помола регулируется, их степени три.Представьте, что на губку не нужно наносить мыло, достаточно надавить на специальную рукоятку, и оно окажется нанесено само. Так вот, это именно такой прибор.В этот резервуар наливается жидкое мыло или средство, если на бока надавить, оно будет дозированной выливаться на губку. Удобно мыть посуду.Позволяет разместить на одном крючке сразу девять обычных вешалок, позволяя сохранить место в шкафу.Аксессуар не отличается прочностью, поэтому вешать на него рекомендуется легкую одежду, вроде футболок и рубашек.Магия осуществляется следующим образом: в смеситель встроены светодиоды, они загораются во время работы и окрашивают воду.Цвет меняется. Их может быть три или семь в зависимости от комплектации. Причем, цвет меняется в зависимости от температуры душа.