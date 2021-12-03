У наушников AirPods есть один незначительный недостаток — белый цвет. Из-за этого гаджет буквально притягивает к себе всякую грязь. Чаще всего пользователи используют для очистки наушников и футляра подручные средства, которые могут навредить корпусу. Мы нашли на AliExpress специальный чистящий комплект для AirPods.
По словам производителя, все предметы набора для очистки изготовлены из экологически чистых материалов. Комплект выполнен в форме пишущей ручки, поэтому его удобно носить с собой.
В арсенале этого аксессуара для очистки:
- «Перо» — для небольших отверстий и зазоров
- Щеточка для сетки динамиков
- Тампон для ухода за футляром
У продавца в наличии два цвета прибора: серый и черный. Стоимость аксессуара составляет: от 188 рублей.
Из отзывов: Отличная штука. Купила себе и на презенты. Сделано качественно. Доставили за 10 дней. Рекомендую.
Купить прибор для очистки AirPods на AliExpress
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