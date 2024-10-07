В этот день iPhone обретет новые функции

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До конца октября Apple внедрит первые возможности искусственного интеллекта.Журналист Марк Гурман сообщает, что часть функций ИИ Apple Inteligence добавят с прошивкой iOS 18.1 уже в конце октября. Одной из главных фишек станет умная сводка уведомлений; продвинутая Siri, что сможет понять пользователя даже если тот запинается; новое визуальное оформление при вызове голосового ассистента.Функции будут доступны только на iPhone 15 Pro и более новых моделях, а также на устройствах с чипами Apple Silicon, включая iPad и Mac. Также стоит помнить, что Apple Inteligence в России официально не поддерживается.По словам аналитика, компания ведет тщательную подготовку к релизу, и устраняет любые ошибки системы, а так же готовиться к высокой загрузке серверов. Релиз апдейта iOS 18.1 ожидается уже 28 октября.