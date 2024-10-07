В этот день iPhone обретет новые функции

Артем
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До конца октября Apple внедрит первые возможности искусственного интеллекта.

Журналист Марк Гурман сообщает, что часть функций ИИ Apple Inteligence добавят с прошивкой iOS 18.1 уже в конце октября. Одной из главных фишек станет умная сводка уведомлений; продвинутая Siri, что сможет понять пользователя даже если тот запинается; новое визуальное оформление при вызове голосового ассистента.

Функции будут доступны только на iPhone 15 Pro и более новых моделях, а также на устройствах с чипами Apple Silicon, включая iPad и Mac. Также стоит помнить, что Apple Inteligence в России официально не поддерживается.

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По словам аналитика, компания ведет тщательную подготовку к релизу, и устраняет любые ошибки системы, а так же готовиться к высокой загрузке серверов. Релиз апдейта iOS 18.1 ожидается уже 28 октября.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Ckor_30
+693
Ckor_30
Но не в России пока что😁
Сегодня в 09:27
#
tellurian
+1926
tellurian Ckor_30
Пока только в сша. Другие страны в очереди. Так что, для большей части посетителей ресурса не актуально.
Сегодня в 13:59
#
Lord
+634
Lord
Тогда зачем такие новости нам?
час назад в 16:26
#

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