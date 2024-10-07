Новый Macbook Pro с чипом M4 показали в России до мировой премьеры

Артем
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Его еще не анонсировали, а российский ютубер Wylsacom уже снял распаковку.

По слухам модель должны представить только 1 ноября, однако блогер Валентин Wylsacom Петухов утверждает, что получил устройство у секретных источников раньше срока. Предположительно, гаджет распространяет частная группа в Facebook*. Чтобы не раскрывать поставщиков, автор ролика замазал серийный номер перед распаковкой. 

Снимок экрана 2024-10-07 103230.png

Видео демонстрирует модель Macbook Pro в черном цвете, подлинность которого подтверждается описанием на задней стороне коробки. Модель получила 512 ГБ памяти и 16 ГБ «оперативки», три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для SD-карты и зарядку MagSafe. Согласно спецификациям, чип M4 оснащен 10-ядерными процессором и графическим чипом.

Также Wylsacom прогнал гаджет через бенчмарк Geekbench, который показал следующие результаты производительности чипа M4: в одноядерном режиме набралось 3864 балла и в многоядерном 15288.

Снимок экрана 2024-10-07 103330.png

Несмотря на сенсационные заявления, распаковка вполне может быть фейковой, на что указывают несколько нюансов. В первую очередь это сама коробка — ее изображение идентично с предыдущей моделью, что несвойственно Apple. Во-вторых, автор не показывает раздел с характеристиками, в котором указан сам чип М4. И наконец сам тест Geekbench, который подделать не так сложно по инструкциям в интернете.

Подобные сливы уже гуляли по сети, в частности снимками делился инсайдер ShrimpApplePro в соцсети X. Так иди иначе, о подлинности гаджета мы узнаем ближе к концу этого месяца.

*Компания Meta и ее продукты, включая Facebook, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+333
Digital Persona
При всей своей хаповости, думаете Вилса будет портить себе репутацию таким фейком?
Сегодня в 11:58
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СИМА
+751
СИМА Digital Persona
Вулсакому до одного места, мягко говоря. Деньги идут и хорошо.
Сегодня в 13:50
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tellurian
+1926
tellurian Digital Persona
У него есть репутация? :)
Деньги всё.
час назад в 16:22
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