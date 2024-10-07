Новый Macbook Pro с чипом M4 показали в России до мировой премьеры

Его еще не анонсировали, а российский ютубер Wylsacom уже снял распаковку.
По слухам модель должны представить только 1 ноября
, однако блогер Валентин Wylsacom Петухов утверждает, что получил устройство у секретных источников раньше срока. Предположительно, гаджет распространяет частная группа в Facebook*. Чтобы не раскрывать поставщиков, автор ролика замазал серийный номер перед распаковкой.
Видео демонстрирует модель Macbook Pro в черном цвете, подлинность которого подтверждается описанием на задней стороне коробки. Модель получила 512 ГБ памяти и 16 ГБ «оперативки», три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для SD-карты и зарядку MagSafe. Согласно спецификациям, чип M4 оснащен 10-ядерными процессором и графическим чипом.
Также Wylsacom прогнал гаджет через бенчмарк Geekbench
, который показал следующие результаты производительности чипа M4: в одноядерном режиме набралось 3864 балла и в многоядерном 15288.
Несмотря на сенсационные заявления, распаковка вполне может быть фейковой, на что указывают несколько нюансов. В первую очередь это сама коробка — ее изображение идентично с предыдущей моделью, что несвойственно Apple. Во-вторых, автор не показывает раздел с характеристиками, в котором указан сам чип М4. И наконец сам тест Geekbench, который подделать не так сложно по инструкциям в интернете.
Подобные сливы уже гуляли по сети, в частности снимками делился инсайдер ShrimpApplePro
в соцсети X. Так иди иначе, о подлинности гаджета мы узнаем ближе к концу этого месяца.
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