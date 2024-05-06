Абонент Tele2 пожаловался, что оператор хакнул и убил его iPhone

Пользователь «Пикабу» с ником user9137599 рассказал о проблемах, которые возникли с его айфоном после того как он решил перейти от Tele2 к другому оператору с виртуальной SIM-картой (eSIM). По его словам, в салоне Tele2 ему не дали QR-код для привязки eSIM, сотрудник настроил устройство самостоятельно — якобы хакерским способом вписав в процессор какой-то компьютерный код.
Когда user9137599 решил уйти на другого оператора, он удалил eSIM из айфона, перезагрузил устройство, но добавить новую карту eSIM он не может, поскольку смартфон всё ещё показывает, будто используется сеть Tele2. Он подозревает, что в салоне Tele2 ему потому и не дали QR-код для самостоятельной привязки, что оператор прописывает данные eSIM без лицензионного соглашения с Apple, вмешиваясь в нормальную работу устройства.
В техподдержке Tele2 ему сказали, что нужно прийти в тот салон, где ему установили и настроили eSIM. В комментариях к посту рассказали, как обычно решается подобная проблема: абоненту выдают физическую SIM-карту, он устанавливает её, устройство регистрируется в сети, затем её вынимают, и через настройки можно добавить новую карту eSIM, в том числе от другого оператора.
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