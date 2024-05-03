Apple заработала рекордную сумму за свои сервисы, но доходы с iPhone продолжают падать

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Компания Apple отчиталась перед инвесторами о доходах и прибыли за второй финансовый квартал 2024 года. Общая выручка составила $90,8 млрд, а чистая квартальная прибыль — $23,6 млрд.Это на $4 млрд меньше по сравнению с выручкой в $94,8 млрд и чистой квартальной прибылью в $24,1 млрд, полученной за аналогичный период прошлого года.Интересно, что Apple также установила квартальный рекорд по доходам от услуг в размере $23,9 млрд, однако доход от iPhone упал более чем на $5 млрд по сравнению со вторым кварталом прошлого года.На фоне этого совет директоров Apple санкционировал выделение дополнительных $110 млрд на выкуп акций и объявил об увеличении выплаты дивидендов до $0,25.Во время своего выступления Тим Кук напомнил, что в этом квартале состоялся запуск абсолютно нового продукта — Apple Vision Pro. Вместе с этим он затизерил «захватывающий анонс новых устройств» на следующей неделе и «невероятную Всемирную конференцию разработчиков» в июне.