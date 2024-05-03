Apple заработала рекордную сумму за свои сервисы, но доходы с iPhone продолжают падать

Фархад
Apple

Компания Apple отчиталась перед инвесторами о доходах и прибыли за второй финансовый квартал 2024 года. Общая выручка составила $90,8 млрд, а чистая квартальная прибыль — $23,6 млрд.

Это на $4 млрд меньше по сравнению с выручкой в $94,8 млрд и чистой квартальной прибылью в $24,1 млрд, полученной за аналогичный период прошлого года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Интересно, что Apple также установила квартальный рекорд по доходам от услуг в размере $23,9 млрд, однако доход от iPhone упал более чем на $5 млрд по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

AAPL

На фоне этого совет директоров Apple санкционировал выделение дополнительных $110 млрд на выкуп акций и объявил об увеличении выплаты дивидендов до $0,25.

Во время своего выступления Тим Кук напомнил, что в этом квартале состоялся запуск абсолютно нового продукта — Apple Vision Pro. Вместе с этим он затизерил «захватывающий анонс новых устройств» на следующей неделе и «невероятную Всемирную конференцию разработчиков» в июне.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Новая колонка Apple опять засветилась на шпионских фотках
Тим Кук анонсировал генеративный искусственный интеллект Apple, который затмит все остальные нейросети
В сети показали странного «кентавра» от Apple — iPad с Apple Watch в одном корпусе

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники взвоют от этого нововведения Android
Новая опция WhatsApp позволит не давать свой номер кому попало и оставаться на связи
Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии