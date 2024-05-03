Тим Кук анонсировал генеративный искусственный интеллект Apple, который затмит все остальные нейросети

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Во время сегодняшнего отчёта о доходах и убытках за второй финансовый квартал 2024 года, генеральный директор Apple Тим Кук снова рассказал о планах компании по внедрению генеративного искусственного интеллекта.В частности, Кук заявил, что у Apple есть «преимущества», которые будут «выделять» компанию в эпоху ИИ, а всеми самыми «интересными подробностями» он поделится в ближайшем будущем. Возможно, речь идёт о весенней презентации, которая пройдёт уже во вторник, 7 мая. Именно на этом ивенте ожидаются новые планшеты с чипами M4, которые станут первыми устройствами Apple с ИИ.Ну а более подробно обо всех функциях ИИ и нейросетевых возможностях iPhone, iPad и Mac нам расскажут на конференции разработчиков, которая стартует 10 июня.