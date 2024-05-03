Тим Кук анонсировал генеративный искусственный интеллект Apple, который затмит все остальные нейросети

Фархад
Apple AI

Во время сегодняшнего отчёта о доходах и убытках за второй финансовый квартал 2024 года, генеральный директор Apple Тим Кук снова рассказал о планах компании по внедрению генеративного искусственного интеллекта.

В частности, Кук заявил, что у Apple есть «преимущества», которые будут «выделять» компанию в эпоху ИИ, а всеми самыми «интересными подробностями» он поделится в ближайшем будущем. Возможно, речь идёт о весенней презентации, которая пройдёт уже во вторник, 7 мая. Именно на этом ивенте ожидаются новые планшеты с чипами M4, которые станут первыми устройствами Apple с ИИ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Ну а более подробно обо всех функциях ИИ и нейросетевых возможностях iPhone, iPad и Mac нам расскажут на конференции разработчиков, которая стартует 10 июня.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Новая колонка Apple опять засветилась на шпионских фотках
В сети показали странного «кентавра» от Apple — iPad с Apple Watch в одном корпусе
Apple покажет 7 мая нечто большее, чем просто новые iPad

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники взвоют от этого нововведения Android
Новая опция WhatsApp позволит не давать свой номер кому попало и оставаться на связи
Стоит ли обновляться на iOS 17.3.1 в России
У товаров на Wildberries заметили новый значок. Если его нет — покупать нельзя

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии