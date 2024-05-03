Каким будет новый MacBook Air с чипом M4 и нейросетевыми функциями

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Пока Apple продолжает активно работать над внедрением нового поколения чипов M4 с нейросетевыми возможностями, мы собрали все инсайды относительно будущего MacBook Air.Начнём с того, что сам чип Apple Silicon M4 может дебютировать уже на следующей неделе в iPad Pro, а в июне его могут получить Mac mini и Mac Studio. По данным Bloomberg первые ноутбуки на M4 выйдут осенью — это будут MacBook Pro.Анонса MacBook Air придётся ждать до следующей весны, поскольку обновлённые 13- и 15-дюймовые «Эйры» с чипами M3 вышли только в марте 2024 года.Журналист Bloomberg Марк Гурман уверен, что основной уклон в чипе M4 будет сделан на развитие Neural Engine для работы функций искусственного интеллекта. Ожидается, что новый чипсет предложит большее количество ядер Neural Engine, чем в текущем M3 (16 ядер). Также стоит отметить, что MacBook Air будут поставляться с базовыми чипами M4. Конфигураций с M4 Pro, M4 Max и M4 Ultra ждать не стоит.Вполне вероятно, что Apple предложит две версии базового M4 с разницей в количестве ядер графического процессора. При этом особого прироста производительности в M4 не будет, поскольку его построят по 3-нм техпроцессу, как и M3.В плане дизайна тоже никаких изменений не ожидается, поскольку Apple освежила экстерьер MacBook Air в 2022 году. Размеры также останутся прежними.По словам Марка Гурмана, новый MacBook Air с чипом M4 стоит ждать в промежутке между мартом и июнем 2025 года.