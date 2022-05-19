Acer пополнила линейку стереоскопических 3D-дисплеев серией SpatialLabs View

Компания Acer объявила о двух дополнениях к своей линейке продуктов SpatialLabs: дисплеях Acer SpatialLabs View для личного развлечения и Acer SpatialLabs Labs View Pro — для коммерческой аудитории. Оба они представляют собой автономные 15,6-дюймовыме дисплеи с разрешением 4К, которые могут быть подключены к любому ПК, обеспечивая портативный доступ к набору возможностей SpatialLabs. Однако это поколение устройств предназначено не только для высококвалифицированных создателей контента, но и для геймеров и энтузиастов домашних развлечений, предоставляя им стереоскопическую технологию 3D-визуализации без использования специальных очков.Геймеры и создатели контента в равной степени оценят лёгкую конструкцию дисплеев этой серии (менее 1,5 кг), позволяющую без проблем положить её в сумку и взять с собой на сетевую вечеринку или на презентацию продукта. Создатели контента, в частности, могут рассчитывать на 100% охват цветовой гаммы Adobe RGB, но и геймеры также оценят яркость устройства в 400 нит.Acer SpatialLabs View поставляется со стереоскопической 3D игровой платформой, а Acer SpatialLabs View Pro предоставляет пользователю как технологию, необходимую для творчества, так и интеллектуальный промышленный дизайн, упрощающий процесс развёртывания.Sp SpaceLabs TrueGame — это приложение, которое привносит стереоскопическое 3D-изображение в игровой мир. Это становится возможным благодаря тому, что игры в основном создаются с учётом трёх измерений: разработчики включают информацию о глубине в каждую сцену и объект, который они создают. В системе SpatialLabs эта уже существующая информация используется для того, чтобы представить игры в стереоскопическом 3D-формате. Для каждой из более чем 50 современных и классических игр будет доступен специальный предварительно настроенный 3D-профиль, чтобы обеспечить игрокам удобство в играх. При этом профили для игр будут постоянно добавляться.Несмотря на то, что эти профили основаны на огромном количестве информации и для оптимизации каждого из них требуется значительный объём работы, платформа сама по себе очень удобна для пользователя. После запуска приложения TrueGame пользователям просто нужно перейти к наименованию игры, в которую они хотят играть, и нажать кнопку «Играть». Приложение выполнит остальное, автоматически запустив необходимые файлы игры в системе пользователя и активируя профиль TrueGame 3D для загрузки игры в режиме стереоскопического 3D.Это совершенно новый способ игры, который предлагает геймеру высокую степень эффекта погружения. Комнаты кажутся более просторными, объекты выглядят по-настоящему многослойными, а приключение становится более захватывающим — плавно, в режиме реального времени и без необходимости использования специальных очков.Если вы в данный момент не заняты игрой, вы можете использовать этот дисплей просто в качестве стандартного монитора с разрешением 4К.Запатентованное решение SpatialLabs Go компании Acer — это технология искусственного интеллекта, которая позволяет создавать стереоскопический 3D-контент практически из всего, что может быть отображено в полноэкранном режиме, и всё это делается одним нажатием кнопки. Фотографии «выскакивают» из экрана, простые веб-игры становятся более захватывающими, а видеоизображения (онлайн или офлайн) выходят на новый уровень погружения в реальном времени. Возможно, самое важное заключается в том, что вы можете создавать свой собственный контент. Вы делаете фотографии или видеоролики с помощью своих устройств, и после импорта этих материалов в систему получаете возможность с помощью SpatialLabs Go создать имитированные стереофонические 3D-изображения.Acer SpatialLabs View Pro упрощает жизнь проектировщикам. Для этого предусмотрена встроенная поддержка всех основных форматов файлов, включая поддержку для Datasmith. Это означает, что создатели могут использовать программное обеспечение для 3D-проектирования, такое как Revit, SOLIDWORKS и CINEMA 4D, путем установки подключаемых модулей экспорта Datasmith: когда проект готов к просмотру, его можно импортировать в программу SpatialLabs Model Viewer. Интеграция со Sketchfab ещё больше упрощает процесс разработки, предоставляя пользователям доступ к обширной онлайн-библиотеке бесплатных и премиальных 3D-ресурсов, которые они могут использовать для собственных проектов. Поскольку при проектировании точность цветопередачи имеет решающее значение, 15,6-дюймовый дисплей View Pro с разрешением 4К покрывает 100% цветовой гаммы Adobe.SpatialLabs View Pro не только представляет собой инструмент для создания трёхмерных объектов, но также дает разработчикам различные возможности для публикации и демонстрации своих творений:Контент может быть быстро загружен для обмена — как с целью получения отзыва от коллеги в офисе, так и для того, чтобы предоставить клиенту реалистичную визуализацию предмета, который ему интересен.Те, кто работает в сфере продаж или маркетинга, оценят компактную и портативную конструкцию Acer SpatialLabs View Pro: при весе менее 1,5 кг его легко взять с собой в дорогу, а складная подставка позволяет установить его практически в любом месте.Крепление VESA позволяет легко закрепить Acer SpatialLabs View Pro на киосках и в витринах в точках продаж (в тех случаях, когда ситуация требует более постоянной установки). А система распознавания жестов Ultraleap позволяет покупателям получить ещё более интерактивные впечатления.Как и в предыдущих моделях устройств SpatialLabs, в Acer SpatialLabs View Pro включено несколько дополнительных надстроек для улучшения рабочего процесса разработки трёхмерных изображений. Разработанный контент может быть получен из программного обеспечения 3D и запущен для просмотра в SpatialLabs Model Viewer буквально одним щелчком мыши. Кроме того, пользователи Maya и Blender могут объединять и редактировать изображения на двухмерном экране, наблюдая при этом за изменениями, отображаемыми в стереоскопическом 3D-формате с помощью Acer SpatialLabs View Pro — всё это одновременно и в режиме реального времени.Дисплей Acer SpatialLabs View (ASV15-1B) поступит в продажу этим летом по цене от 1 099 долларов США.