





Компания Acer представила на российском рынке игровой монитор Predator CG437KS. Модель оборудована 42,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3840×2160 и максимальной яркостью в 1000 нит, о чем говорит наличие сертификата VESA DisplayHDR 1000. Максимальная частота обновления экрана составляет 144 Гц, а время отклика 1 мс. Помимо выдающихся технических характеристик, новинка имеет поддержку G-SYNC Compatible и набора технологий защиты зрения VisionCare 3.0, что гарантирует высокую производительность в играх и безопасный игровой процесс.Predator CG437KS имеет агрессивный и яркий дизайн, подчеркивающий игровую направленность монитора, который дополнен яркой RGB-подсветкой с технологией RGB Light Sense (подсветка может быть синхронизирована с музыкой или видео). Подставка имеет необычную форму и выполнена в виде ступени. Экран имеет условно безрамочную по трем сторонам конструкцию, что облегчает создание систем из нескольких мониторов. Имеется поддержка VESA-крепления, что дает возможность установить монитор не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне. Мощность встроенных динамиков составляет 2×10 Вт, благодаря чему можно отказаться от подключения дополнительной акустики.Для подключения к источникам сигнала присутствует два порта HDMI 2.1, которые обеспечивают совместимость с игровыми приставками, DisplayPort 1.4 и USB-С. А для остальной периферии предусмотрено два порта USB 2.0, USB 3.0 и выход на наушники. Также имеется KVM-переключатель, который позволяет одновременно работать с несколькими устройствами. Для настройки монитора предусмотрены удобные кнопки. В качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая представляет собой инструмент для персонализации и настройки изображения.Predator CG437KS отличается цветопередачей с минимальными искажениями. Цветовой охват соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%, а отклонение Delta E<2, что обеспечивает живую и насыщенную картинку и правильную цветопередачу без искажений, достаточную для профессионального использования. Экран имеет разрешение 3840×2160, что обеспечивает отличную детализацию картинки, отличается широкими углами обзора и высокой яркостью в 1000 нит, которую подтверждает наличие сертификата VESA DisplayHDR 1000. Технология Black Boost усиливает глубину черного цвета и позволяет настраивать затемнение.Превосходную игровую производительность обеспечивает высокая частота обновления до 144 Гц и время отклика в 1 мс. Такие параметры позволяют добиться не только плавного и четкого изображения без размытия и шлейфов, но и молниеносной реакции монитора на любое действие игрока. А технология G-SYNC Compatible синхронизирует уровень FPS с частотой обновления экрана и предотвращает появление артефактов и разрывов кадра в динамичных сценах и при резкой смене ракурса.Predator CG437KS имеет поддержку набора технологий защиты зрения VisionCare 3.0. В его состав входят: BlueLightShield (уменьшает свечение синего спектра света), Flicker-less (уменьшает мерцание подсветки), Low dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения), а также LightSense, ColorSense (регулируют яркость подсветки и цветовую температуру) и ProxiSense (отключает монитор, когда перед ним нет пользователя). Они обеспечивают комфортный и безопасный для глаз игровой процесс и позволяют проводить длительные игровые сессии без вреда для здоровья.Predator CG437KS готовится к скорому выходу в продажу на российском рынке. Рекомендованная розничная цена составит от 129 990 рублей.