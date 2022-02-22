





Компания Acer представила в России производительный ноутбук для творчества ConceptD 7 SpatialLabs Edition. Главное достоинство новинки — это глубочайший стереоскопический 3D-формат без использования очков. Это возможность вывести редактирование и просмотр любых проектов и изображений на новый уровень. При этом модель отличается высокой производительностью за счет мощного процессора Intel 11-го поколения вплоть до Core i7-11800H и видеокарты с поддержкой трассировки лучей NVIDIA GeForce RTX 3080. За качество изображения и точность детализации отвечает 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3840×2160 пикселей.ConceptD 7 SpatialLabs Edition выделяется и лаконичным дизайном, позволяющим ему легко вписаться в интерьер любого современного офиса или домашней творческой студии. Новинка заключена в прочный металлический корпус. Для предотвращения несанкционированного доступа к файлам имеется сканер отпечатка пальцев с поддержкой Windows Hello. Удобная и тихая клавиатура оборудована яркой подсветкой, что облегчает использование в темное время суток. Для подключения периферии и других внешних устройств имеется два порта USB 3.2, два USB-C, порт HDMI, DisplayPort и сетевой разъем RJ-45.ConceptD 7 SpatialLabs Edition оборудован 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840×2160 пикселей (UHD). Данное разрешение обеспечивает высокую плотность пикселей и качественную детализацию изображения.Особого внимания заслуживает главная отличительная черта данного ноутбука — технология SpatialLabs, позволяющая просматривать реалистичное 3D-изображение без очков. Это возможность не только насладиться любимым контентом по-новому, переведя его из 2D в 3D, но и способ существенно облегчить работу инженерам, дизайнерам и другим представителям творческих профессий. Без долгого рендеринга и ожидания можно увидеть редактируемый объект сразу в 3D в режиме реального времени. Экран отличается отличной цветопередачей с минимальным уровнем искажений, что подтверждается наличием сертификата PANTONE (соответствие цветовому пространству Adobe RGB на 100%, а отклонение — Delta E<2).Высокую производительность обеспечивает процессор Intel Core i7-11800H (в максимальной комплектации) и видеокарта с поддержкой трассировки лучей (GeForce RTX 3080). Этого достаточно для выполнения любых самых сложных и ресурсоемких задач. Оперативная память DDR4 объемом до 64 Гб обеспечивает быстродействие и возможность одновременной работы в нескольких приложениях. А для установки всех необходимых программ и хранения файлов пользователя предусмотрен твердотельный накопитель объемом до 2 Тб.Охлаждение реализовано при помощи двух вентиляторов AeroBlade 3D, которые обеспечивают эффективный отвод тепла и отличаются низким уровнем шума даже на максимальных оборотах.Новинка имеет поддержку технологии DTS:X Ultra, способную превратить любую акустику или наушники в систему объемного звучания. А для комфортного общения с коллегами предусмотрена технология Acer Purified Voice, которая обеспечивает четкую передачу голоса без помех и посторонних шумов. Для подключения к сети имеется беспроводной модуль Intel Wireless Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.1.Ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition уже доступен в официальном магазине Acer в России по рекомендованной розничной цене 339 990 рублей.