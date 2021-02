Размер: 34″

Тип: IPS от LG Display

Соотношение сторон: 21:9

Максимальное разрешение: 3440 x 1440

Плотность пикселей: 110 ppi

Соотношение экрана к поверхности: 89.22 %

Максимальный показатель яркости: 550 cd/m²

Цветопередача: 98-процентный охват пространства DCI-P3 и поддержка технологии Vesa Certified DisplayHDR 400

Углы обзора по горизонтали и вертикали: 178°

Минимальный показатель отклика: 0,5 мс

Порты: 1 USB 3.0 (Type-C, Gen 1), 2 HDMI 2.0, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, 2 DisplayPort 1.4, 4 USB (Type-A, Gen 1) и 1 USB 3.0 (Type-B)

Динамики: 2 по 7 Вт

Частота обновления: до 180 Гц













Достоинства:

Дизайн

USB-хаб

Геймерские предустановки

Встроенные динамики

Производительность







В этом месяце Acer в России представила 34-дюймовый игровой монитор Predator X34GS. Новинка оснащается завораживающим изогнутым экраном и впечатляющим набором характеристик, которые по достоинству оценят геймеры. Мы провели с устройством несколько дней и хотим поделиться своими впечатлениями.Acer Predator X34GS буквально притягивает взгляд своим изогнутым экраном. В распакованном состоянии на столе он ощущается массивно. Монитор выполнен в фирменном агрессивном дизайне геймерской линейки Predator с минималистичной стойкой, подчеркивающей солидную диагональ. Благодаря технологии ZeroFrame устройство практически лишено рамок, а это обеспечивает максимальную иммерсивность. С X34GS на столе действительно сложно отвлекаться на происходящее вокруг, он создаёт ощутимый эффект вовлечения в процесс, будь то игры, просмотр развлекательного контента или работа. Широкоформатный экран охватывает боковое зрение — это позволяет забыть об отвлекающих факторах.Корпус Predator X34GS изготовлен в тёмных тонах, а в подставке преобладают элементы в цвете металлик. Матовая поверхность хорошо устойчива к отпечаткам пальцев. Стильная стойка выглядит футуристично, но в то же время без излишеств, а в её нижней части расположена специальная вставка для прокладки кабелей. Верхняя её часть оборудована специальной ручкой-перекладиной, которую можно использовать для переноски монитора. Механизмы крепления, а также шасси для регулировки высоты и наклоны выполнены очень добротно с плавным и уверенном ходом без люфта и скрипов. Что касается дизайна в целом, несмотря на ярко выраженную принадлежность Predator X34GS к геймерской линейке, он отлично впишется в любой интерьер, будь то минимализм в светлых тонах или лофт. Обратите внимание на наши фотографии, на них хорошо видно, что устройство превосходно вписалось в комнату с обстановкой в светлых тонах, а благодаря контрасту отлично дополнило её.Матрица IPS с помощью технологии Agile-Splendor позволяет добиться широких углов обзора. В режиме повышенной производительности монитор поддерживает частоту обновления экрана 180 Гц и обеспечивает время отклика всего 0,5 мс. Такие показатели не оставят равнодушными любителей современных игр, в том числе и многопользовательских проектов. Благодаря низкой задержке на экране почти мгновенно отображаются изменения, вызываемые пользователем. Помимо этого, почти к минимуму сведены различные неприятные отвлекающие факторы, среди которых эффект шлейфа за движущимися объектами.Максимальный эффект погружения обеспечивает высокий уровень детализации происходящего на экране благодаря разрешению UltraWide QHD (3440x1440 пикселей). С разрывами картинки во время смены кадров помогает бороться поддержка технологии G-Sync от NVIDIA, а за яркость и контрастность отвечает наличие сертификации Vesa Certified DisplayHDR 400. Стоит отметить, что у Acer Predator X34GS достойная цветопередача. Это достигается с помощью заводской калибровки Delta E<2 и 98-процентным охватом DCI-P3. Всё это обеспечивает естественную передачу всех оттенков цветовой палитры.Как выше упоминалось, Acer Predator X34GS оснащен широким набором различных портов, среди которых два HDMI, два DisplayPort, USB-C, позволяющий одновременно передавать данные и осуществлять зарядку подключенного устройства. Помимо этого, новинка получила полноценный USB-хаб на 4 разъёма USB 3.0 для подключения внешних устройств. Таким образом не возникает проблем с подсоединением сразу нескольких источников изображения — это могут быть, например, ноутбук/ПК и консоль. Монитор позволяет с лёгкостью переключаться между ними без необходимости в перезагрузке, а также переподключении периферийных устройств таких, как мыши и клавиатуры.Predator X34GS способен оказать помощь в расчистке рабочего пространства. В нём встроены два 7-ватных динамика, а это означает, что он готов заменить компьютерную акустику. К слову о колонках, устройство обеспечивает вполне достойное звучание, поэтому вы сможете отдохнуть от наушников между длительными игровыми сессиями за просмотром фильма или сериала без необходимости в подключении дополнительных устройств.Монитор поддерживает набор технологий для геймеров и защиты зрения. Так, например, функция Game View позволяет на лету переключаться между 8 режимами изображения, каждый из них со специальными предустановками для различных жанров игр и типов контента. Также имеются такие возможности, как Flicker-Less, Acer Ultra-Low Blue Light, Low dimming и Acer ComfyView, которые снижают мерцание и уровень синего цвета, благодаря их работе глаза меньше устают даже во время многочасовых игровых марафонов.С помощью регулировки наклона монитор можно выставить максимально удобно под свою посадку. Таким образом он заполнит периферийное зрение и благодаря этому ничего из происходящего на экране не ускользает от взгляда. Подставка позволяет отклонять дисплей на 5 градусов вниз и на 35 градусов вверх. Помимо этого, встроенный механизм позволяет настраивать высоту.Ранее мы довольно скептично относились к изогнутым форм-факторам, но это мнение изменилось после просмотра трейлера Call of Duty Black Ops Cold War на новом Predator. Игра выглядит завораживающе на максимальном разрешении. Еще больше впечатлений произвела Need For Speed Heat с блеском экзотических автомобилей и неоновыми подсветками ночного города.Стоит отметить, что Predator X34GS демонстрирует достойную производительность не только в сюжетных играх. К примеру, в мультиплеере той же CoD Black Ops Cold War монитор работает плавно и отзывчиво, а задержки не ощущаются. Стоит ли напоминать, что низкий показатель отклика — это один залогов успеха в многопользовательских сражениях.Было бы странным не попробовать Predator X34GS для просмотра фильмов. Трейлеры в 4K дали возможность почувствовать себя в мини-кинотеатре, не отходя от своего компьютерного стола. Картинка получается резкой и сочной, а соотношение сторон 21:9 обеспечивает максимально кинематографичные ощущения.Широкий дисплей Predator X34GS полезен в плане многозадачности. Я вполне комфортно прямо сейчас работаю над этим текстом в левой части экрана, в правой просматриваю ролики на YouTube, а разделяет всё это окошко с Telergam для связи с коллегами. Не составит особого труда сделать то же самое с играми, например в левой половине можно играть, а в правой смотреть стримы с прохождениями или общаться попутно с друзьями в чатах.Acer Predator X34GS уже появился в продаже , а его рекомендованная розничная стоимость составляет от 99 990 рублей. Монитор отлично сочетает дизайн и набор достойных характеристик. Он сможет отлично дополнить любой геймерский сетап, а также благодаря широкому формату закроет необходимость в двух дисплеях, если это необходимо для организации грамотного рабочего пространства.Отдельно стоит отметить достойную комплектацию новинки, поскольку она позволяет сразу использовать устройство из коробки без надобности в приобретении дополнительных кабелей. С точки зрения эргономики, производительности и качества картинки, Predator X34GS — определенно, достойный выбор в категории игровых мониторов.