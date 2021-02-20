В этом месяце Acer в России представила 34-дюймовый игровой монитор Predator X34GS. Новинка оснащается завораживающим изогнутым экраном и впечатляющим набором характеристик, которые по достоинству оценят геймеры. Мы провели с устройством несколько дней и хотим поделиться своими впечатлениями.
Технические характеристики
- Размер: 34″
- Тип: IPS от LG Display
- Соотношение сторон: 21:9
- Максимальное разрешение: 3440 x 1440
- Плотность пикселей: 110 ppi
- Соотношение экрана к поверхности: 89.22 %
- Максимальный показатель яркости: 550 cd/m²
- Цветопередача: 98-процентный охват пространства DCI-P3 и поддержка технологии Vesa Certified DisplayHDR 400
- Углы обзора по горизонтали и вертикали: 178°
- Минимальный показатель отклика: 0,5 мс
- Порты: 1 USB 3.0 (Type-C, Gen 1), 2 HDMI 2.0, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, 2 DisplayPort 1.4, 4 USB (Type-A, Gen 1) и 1 USB 3.0 (Type-B)
- Динамики: 2 по 7 Вт
- Частота обновления: до 180 Гц
Дизайн
Acer Predator X34GS буквально притягивает взгляд своим изогнутым экраном. В распакованном состоянии на столе он ощущается массивно. Монитор выполнен в фирменном агрессивном дизайне геймерской линейки Predator с минималистичной стойкой, подчеркивающей солидную диагональ. Благодаря технологии ZeroFrame устройство практически лишено рамок, а это обеспечивает максимальную иммерсивность. С X34GS на столе действительно сложно отвлекаться на происходящее вокруг, он создаёт ощутимый эффект вовлечения в процесс, будь то игры, просмотр развлекательного контента или работа. Широкоформатный экран охватывает боковое зрение — это позволяет забыть об отвлекающих факторах.
Производительность
Матрица IPS с помощью технологии Agile-Splendor позволяет добиться широких углов обзора. В режиме повышенной производительности монитор поддерживает частоту обновления экрана 180 Гц и обеспечивает время отклика всего 0,5 мс. Такие показатели не оставят равнодушными любителей современных игр, в том числе и многопользовательских проектов. Благодаря низкой задержке на экране почти мгновенно отображаются изменения, вызываемые пользователем. Помимо этого, почти к минимуму сведены различные неприятные отвлекающие факторы, среди которых эффект шлейфа за движущимися объектами.
Максимальный эффект погружения обеспечивает высокий уровень детализации происходящего на экране благодаря разрешению UltraWide QHD (3440x1440 пикселей). С разрывами картинки во время смены кадров помогает бороться поддержка технологии G-Sync от NVIDIA, а за яркость и контрастность отвечает наличие сертификации Vesa Certified DisplayHDR 400. Стоит отметить, что у Acer Predator X34GS достойная цветопередача. Это достигается с помощью заводской калибровки Delta E<2 и 98-процентным охватом DCI-P3. Всё это обеспечивает естественную передачу всех оттенков цветовой палитры.
Удобство
Как выше упоминалось, Acer Predator X34GS оснащен широким набором различных портов, среди которых два HDMI, два DisplayPort, USB-C, позволяющий одновременно передавать данные и осуществлять зарядку подключенного устройства. Помимо этого, новинка получила полноценный USB-хаб на 4 разъёма USB 3.0 для подключения внешних устройств. Таким образом не возникает проблем с подсоединением сразу нескольких источников изображения — это могут быть, например, ноутбук/ПК и консоль. Монитор позволяет с лёгкостью переключаться между ними без необходимости в перезагрузке, а также переподключении периферийных устройств таких, как мыши и клавиатуры.
Predator X34GS способен оказать помощь в расчистке рабочего пространства. В нём встроены два 7-ватных динамика, а это означает, что он готов заменить компьютерную акустику. К слову о колонках, устройство обеспечивает вполне достойное звучание, поэтому вы сможете отдохнуть от наушников между длительными игровыми сессиями за просмотром фильма или сериала без необходимости в подключении дополнительных устройств.
Монитор поддерживает набор технологий для геймеров и защиты зрения. Так, например, функция Game View позволяет на лету переключаться между 8 режимами изображения, каждый из них со специальными предустановками для различных жанров игр и типов контента. Также имеются такие возможности, как Flicker-Less, Acer Ultra-Low Blue Light, Low dimming и Acer ComfyView, которые снижают мерцание и уровень синего цвета, благодаря их работе глаза меньше устают даже во время многочасовых игровых марафонов.
Опыт использования и эргономика
С помощью регулировки наклона монитор можно выставить максимально удобно под свою посадку. Таким образом он заполнит периферийное зрение и благодаря этому ничего из происходящего на экране не ускользает от взгляда. Подставка позволяет отклонять дисплей на 5 градусов вниз и на 35 градусов вверх. Помимо этого, встроенный механизм позволяет настраивать высоту.
Ранее мы довольно скептично относились к изогнутым форм-факторам, но это мнение изменилось после просмотра трейлера Call of Duty Black Ops Cold War на новом Predator. Игра выглядит завораживающе на максимальном разрешении. Еще больше впечатлений произвела Need For Speed Heat с блеском экзотических автомобилей и неоновыми подсветками ночного города.
Стоит отметить, что Predator X34GS демонстрирует достойную производительность не только в сюжетных играх. К примеру, в мультиплеере той же CoD Black Ops Cold War монитор работает плавно и отзывчиво, а задержки не ощущаются. Стоит ли напоминать, что низкий показатель отклика — это один залогов успеха в многопользовательских сражениях.
Было бы странным не попробовать Predator X34GS для просмотра фильмов. Трейлеры в 4K дали возможность почувствовать себя в мини-кинотеатре, не отходя от своего компьютерного стола. Картинка получается резкой и сочной, а соотношение сторон 21:9 обеспечивает максимально кинематографичные ощущения.
Широкий дисплей Predator X34GS полезен в плане многозадачности. Я вполне комфортно прямо сейчас работаю над этим текстом в левой части экрана, в правой просматриваю ролики на YouTube, а разделяет всё это окошко с Telergam для связи с коллегами. Не составит особого труда сделать то же самое с играми, например в левой половине можно играть, а в правой смотреть стримы с прохождениями или общаться попутно с друзьями в чатах.
Итог
Достоинства:
- Дизайн
- USB-хаб
- Геймерские предустановки
- Встроенные динамики
- Производительность
Отдельно стоит отметить достойную комплектацию новинки, поскольку она позволяет сразу использовать устройство из коробки без надобности в приобретении дополнительных кабелей. С точки зрения эргономики, производительности и качества картинки, Predator X34GS — определенно, достойный выбор в категории игровых мониторов.
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