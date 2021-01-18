





Компания Acer привезла в Россию две модели ноутбуков Enduro N7 (EN714-51W и EN715-51W). Они отличаются повышенной надёжностью, чем обусловлена их высокая цена.В EN714-51W установлен IPS-экран диагональю 14 дюймов, а в EN715-51W используется матрица 15,6 дюйма (в обоих случаях с максимальной яркостью 700 нит). Начинка включает в себя процессоры Intel Core i7 новейшего поколения, 16 ГБ оперативной памяти, твёрдотельный накопитель объёмом до 512 ГБ, слот для карты памяти стандартов SD и SDXC, а также модули Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 4.2. Время автономной работы — до десяти часов, в ноутбуке установлены два аккумулятора, предусмотрена «горячая» замена одного из них без прерывания работы.Модель EN714-51W стоит 333 990 рублей, а EN715-51W оценена в 383 990 рублей. Помимо цены, устройства отличаются габаритами корпуса и размером экранов. Столь высокие цены объясняются тем, что это ноутбуки не для домашнего, а специализированного использования. Они предназначены для сотрудников спасательных служб, складских и заводских рабочих, специалистов по логистике и инженеров, которые работают в экстремальных условиях.Ноутбуки обладают укреплёнными корпусами и прошли тестирование на соответствие американскому военному стандарту MIL-810G. Они выдерживают падение с высоты до одного метра, удары и вибрации, противостоят проникновению влаги и пыли, а также сохраняют работоспособность в экстремальных погодных условиях (при температуре от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия и на большой высоту). Предусмотрена аппаратная защита данных, сканер отпечатков пальцев, а также система администрирования и мониторинга Acer Enduro Manageability Suite.