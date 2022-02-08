





Компания Acer готовит к выходу на российский рынок ультратонкий универсальный монитор Acer SB241YBI. Новинка отличается небольшими габаритами, получив при этом достойную производительность, которой достаточно для домашнего использования, офисных задач или работы с мультимедиа. Модель оборудована 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1080, частотой обновления 75 Гц, а также поддержкой FreeSync и технологий защиты зрения.Acer SB241YBI оформлен в черном цвете и отличается условно безрамочным ультратонким экраном (толщина экрана всего 6,5 мм) и компактной подставкой. Монитор занимает немного места на столе, что позволяет вписать его в интерьер мультимедийной станции или офиса. Предусмотрена и возможность регулировки угла наклона в пределах от -5° до 15°, что позволит настроить положение экрана под нужную задачу. Для подключения к источнику сигнала имеется порт HDMI 1.4 и VGA. Для настройки изображения и управления монитором предусмотрены кнопки на нижнем торце экрана.Acer SB241YBI получил 23,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Это разрешение обеспечивает высокую плотность пикселей и детализацию. IPS-матрица обладает широкими углами обзора, а максимальная яркость составляет 250 нит. Цветовой охват соответствует цветовому пространству NTSC на 72%, что делает его превосходным вариантом как для мультимедиа и развлечений, так и для работы. Частота обновления 75 Гц и время отклика 1 мс обеспечивают плавную картинку без шлейфов и размытия. Для персонализации настроек предусмотрено приложение Acer Display Widget.Новинка поддерживает популярные технологии защиты зрения, в том числе Acer Flicker-less (уменьшает мерцание подсветки, которое является основной причиной усталости глаз) и Acer BlueLightShield (снижает свечение синего спектра света, который наиболее опасен для глаз).Acer SB241YBI появится в продаже на российском рынке в середине февраля 2022 года.