Аналитики IDC опубликовали список самых популярных марок смартфонов в 2021 году. В целом поставки мобильных устройств увеличились на 5,7% год к году, несмотря на падение продаж на 3,2% в последнем квартале.

Топ-5 самых популярных брендов смартфонов в 2021 году: 
  • Samsung — 20,1%
  • Apple — 17,4%
  • Xiaomi — 14,1% 
  • OPPO — 9,9% 
  • vivo — 9,5% 
  • Другие — 29,1%
Тройка лидеров не изменилась — год к году первые позиции занимают Samsung, Apple и Xiaomi. Наибольший прогресс показала OPPO — поставки смартфонов этой марки увеличились на 20,1% год к году. 

Ранее AliExpress назвал самый популярный смартфон в России по состоянию на лето прошлого года. Им стал Xiaomi Redmi 9C. Этот бренд лидирует в топ-10 — шесть из них принадлежат ему или POCO. 


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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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