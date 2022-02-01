Аналитики IDC опубликовали список самых популярных марок смартфонов в 2021 году. В целом поставки мобильных устройств увеличились на 5,7% год к году, несмотря на падение продаж на 3,2% в последнем квартале.
Топ-5 самых популярных брендов смартфонов в 2021 году:
- Samsung — 20,1%
- Apple — 17,4%
- Xiaomi — 14,1%
- OPPO — 9,9%
- vivo — 9,5%
- Другие — 29,1%
Ранее AliExpress назвал самый популярный смартфон в России по состоянию на лето прошлого года. Им стал Xiaomi Redmi 9C. Этот бренд лидирует в топ-10 — шесть из них принадлежат ему или POCO.
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Сегодня День Маркова. Дорвался до старых новостей со статистикой. Смысла не понимает, хотя так думает, наверное. Заголовки и содержание ничего общего не имеют. А уже третья новость на сайте за день, и он за эту "работу" деньги получает... и взрывает нам мозг!
Уважаемая редакция, назначьте хотя бы ОДИН день, когда на вашем сайте можно почитать взрослые, умные, вменяемые новости, которые напишет человек, разбирающийся в теме. А не эти дилетанты, которым место в женских журналах.
Спасибо за понимание!