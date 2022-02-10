





Компания Acer готовит к запуску на российский рынок новый игровой монитор Nitro XF253QX. Помимо игровой производительности, которую обеспечивают частота обновления экрана в 240 Гц и время отклика всего в 1 мс, новинка отличается цветопередачей с 99‑процентным охватом пространства sRGB и лаконичным дизайном на уровне более дорогих моделей.Nitro XF253QX получил непривычный для игровых мониторов внешний вид. Новинка оформлена в черно-серебристых тонах и имеет сдержанный, стильный и лаконичный дизайн, который напоминает дорогие бизнес-модели. Безрамочный экран подходит для организации мультимониторной системы. Компактная подставка отличается эргономичностью и функциональностью: поддерживается изменение угла наклона от -5° до 25°, регулировка высоты, поворот в горизонтальной плоскости на 360° и даже портретный режим, что намекает на не только игровое использование.Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI 2.0, и DisplayPort 1.2, что позволяет использовать монитор одновременно с несколькими устройствами. Дополнительно предусмотрен выход на наушники. Настройка монитора осуществляется при помощи кнопок и пятипозиционного джойстика. В качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая предоставляет полный набор функций по настройке и персонализации изображения.Nitro XF253QX оснащен 24,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей. Разрешение хорошо подходит к данной диагонали и обеспечивает высокую плотность пикселей и, как следствие, детализацию и четкость изображения. Матрица обладает широкими углами обзора и яркостью 400 нит. Также имеется и поддержка фирменной технологии Acer ComfyView, которая устраняет блики. Благодаря этому, возможна установка монитора практически в любом месте, независимо от расположения окон и других источников света. Цветовой охват модели соответствует цветовому пространству sRGB на 99%. Это не обеспечивает отображение ярких и сочных оттенков и позволяет использовать монитор для мультимедиа и даже обработки фото и видео.Высокую игровую производительность обеспечивает частота обновления в 240 Гц и время отклика 1 мс. Технология FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления экрана, борется с появлением артефактов и разрывов кадра в динамичных сценах, делая игровой процесс более комфортным. Монитор Nitro XF253QX имеет поддержку основных технологий защиты зрения. Среди них Acer Flicker-less (уменьшает мерцание подсветки), Acer BlueLightShield (уменьшает свечение синего спектра света, который наиболее вреден для зрения) и Low dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения). Вместе они обеспечивают комфортный и безопасный игровой процесс и уменьшают вредное воздействие на зрение.Nitro XF253QX появится продаже на российском рынке в середине февраля. Рекомендованная розничная цена — от 26 990 руб.