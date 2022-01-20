





Компания Acer представила в России мощный ноутбук Predator Triton 500 SE в тонком корпусе. Модель оборудована новейшим процессором вплоть до Intel Core i9-11900H в максимальной комплектации, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, 3070 или 3080 и имеет до 64 Гб оперативной памяти и быстрый SSD-накопитель.В отличие от большинства игровых ноутбуков, Predator Triton 500 SE получил лаконичный дизайн без ярких и броских элементов. Новинка заключена в серебристый металлический корпус, который обладает высокой прочностью. Наличие сканера отпечатка пальцев обеспечивает сохранность данных и предотвращает несанкционированный доступ. Имеется поддержка Windows Hello. Клавиатура оборудована RGB-подсветкой и имеет три независимые зоны, которые можно настроить отдельно. Для быстрого доступа к параметрам системы и их изменению предусмотрена кнопка PredatorSense, которая открывает одноименную утилиту. Для подключения периферии и других внешних устройств имеется два порта USB 3.2, USB-C и порт HDMI 2.1, джек 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры, в которую встроен микрофон, устройство для чтения карт SDTM и порт Ethernet (RJ-45).Triton 500 SE оборудован 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 (WQXGA). Выбранное разрешение обеспечивает высокую плотность пикселей и детализацию изображения. Дисплей отличается широкими углами обзора, высоким уровнем яркости и имеет поддержку технологии Acer ComfyView, которая устраняет блики. Это позволяет не бояться попадания на экран прямых солнечных лучей и использовать ноутбук не только в помещении, но и на улице. Цветовой охват новинки sRGB позволяет получать более детальные и многообразные оттенки. Частота обновления экрана до 165 Гц и время отклика 3 мс обеспечивают игровые возможности.Производительность гарантирует новый процессор Intel Core i9-11900H (в максимальной комплектации) и видеокарта с поддержкой трассировки лучей (GeForce RTX 3060, 3070 или 3080). Ноутбук справляется с 3D-моделированием, и рендерингом фото или видео и с требовательными современными играми. Оперативная память DDR4 объемом до 64 Гб обеспечивает высокое быстродействие и возможность одновременной работы в нескольких приложениях. Для установки программ и хранения файлов пользователя предусмотрен твердотельный накопитель объемом до 2 Тб.Охлаждение реализовано при помощи трех вентиляторов AeroBlade 3D пятого поколения, которые обеспечивают эффективный отвод тепла и отличаются низким уровнем шума даже на максимальных оборотах. Благодаря ультратонким лопастям (0,08 мм) и ветрозащитной конструкции, вентиляторы AeroBladeTM 3D 5-го поколения увеличивают прохождение воздушного потока на 10% выше по сравнению со своим предшественником 4-го поколения и на 55% лучше, чем вентилятор из обычного пластика. Это достигается за счет усовершенствованной системы оптимизации направления ветра Vortex Flow, которая поддерживает сильный воздушный поток и низкие температуры при долгой работе.Predator Triton 500 SE имеет поддержку технологии DTS: X Ultra, которая обеспечивает звук с высоким уровнем детализации и точным позиционированием и способна превратить акустику в систему объемного звучания. Для общения с коллегами и друзьями имеется два микрофона с поддержкой технологии Acer Purified Voice, которая обеспечивает четкую передачу голоса без помех и посторонних шумов. Для подключения к сети предусмотрена карта Killer Ethernet E3100G и беспроводной модуль Killer Wi-Fi 6 AX 1650i с поддержкой Bluetooth 5.1.Ноутбук Predator Triton 500 SE доступен в России в 4 квартале 2021 года по рекомендованной розничной цене от 174990 руб.