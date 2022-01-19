Разработчики блокчейн-платформы TON запланировали запуск нескольких сервисов. Изначально она разрабатывалась командой Павла Дурова и должна была стать частью Telegram, но затем её отпустили в «свободное плаванье» и она не имеет прямого отношения к этом мессенджеру.
На базе TON будет создан VPN сервис, работающий по принципу Tor и позволяющий обходить блокировки, платёжная система с интеграцией нескольких криптовалют, облачное хранилище с удобным интерфейсом и ещё несколько проектов. Предполагается, что их разработка будет реализована в течение этого года.
Все проекты создаются с прицелом на то, чтобы их можно было легко встроить в Telegram, а значит, в каналы и чаты. Разработку курирует вице-президент по управлению соцсетями VK Андрей Рогозов.
Протокол TON был создан Николаем Дуровым — программистом и братом основателя Telegram Павла Дурова. Предполагалось, что на основе TON сможет функционировать в том числе криптовалюта Gram, которая так и не была выпущена из-за судебного запрета в США. Telegram привлёк на запуск TON более 1,7 млрд долларов. Инвесторы должны были получить токены Gram, но их выпуску препятствовало судебное разбирательство в США.
Павел Дуров собирался запустить свою криптовалюту и платежную систему TON на базе платформы Telegram, и даже собрал инвестиции для этой цели. Однако обстоятельства сложились не в его пользу и проект был закрыт. Сейчас Павел пошел по другому пути и постепенно начинает монетизировать сам Telegram, балансируя между получением дохода и сохранением лояльности пользователей мессенджера.
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