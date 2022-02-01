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Новинка поддерживает разрешение XGA (1024×768 пикселей) и способна работать с контентом в разрешении до WUXGA (1920×1200 пикселей), благодаря чему проекция получается чёткой и детализированной. Соотношение сторон доступно в двух вариантах: 4:3 или 16:9. 

Поддержка ряда фирменных технологий Acer таких, как DynamicBlack, ColorBoost 3D, и LumiSense улучшают качество изображения и цветопередачу. Также проектор способен отображать картинку в 3D формате. X1228i позволяет выводить изображение на расстоянии до 11,8 м. Для точной настройки изображения предусмотрен цифровой и оптический зум, способный создавать проекцию с диагональю от 58 см до 7,62 м.

 

Срок службы лампы составляет до 6 000 часов. Наличие Eco-режима способно увеличить этот показатель до 10 000 часов, а режим ExtremeEco — до 15 000 часов. Также присутствует возможность автоматического отключения.

Управление может осуществляться как по сети, через порт RS-232, так и при помощи пульта ДУ. Для подключения используются порты HDMI или D-sub. Новинка оснащена встроенными колонками.

Предварительная стоимость проектора Acer X1228i составляет 39 990 рублей. 


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