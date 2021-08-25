«Apple заняла 40% российского рынка беспроводных наушников в денежном выражении. Второе место по сумме продаж заняла компания JBL с долей 14%, далее идет Samsung с 13%, Xiaomi — 6%, Sony и Huawei — по 4%», — сообщают в МТС.







Apple лидирует на российском рынке в категории беспроводных наушников, их доля составила 40 процентов в денежном выражении. Об этом по итогам первого полугодия отчитались МТС и ритейлер «Связной».«Связной» подтверждает эти показатели. По данным ритейлера, Apple получила от продаж таких устройств 8,2 млрд руб., JBL — 2,9 млрд, Samsung — 2,6 млрд руб.Что касается количественного выражения, здесь всё выглядит несколько иначе. В МТС рассказали, что в этом показателе с января по июнь лидером стала JBL (20%), за ней идут Xiaomi (14%), Apple (11%), Samsung (5%), Honor (4%) и Huawei (2%).Проводные наушники начали терять интерес среди покупателей. Их продажи упали на 18 процентов. Есть вероятность, что Apple к 2022 году полностью обновит модельный ряд своих наушников, выпустив следующее поколение AirPods и AirPods Pro.