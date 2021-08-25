Apple лидирует на российском рынке в категории беспроводных наушников, их доля составила 40 процентов в денежном выражении. Об этом по итогам первого полугодия отчитались МТС и ритейлер «Связной».
«Apple заняла 40% российского рынка беспроводных наушников в денежном выражении. Второе место по сумме продаж заняла компания JBL с долей 14%, далее идет Samsung с 13%, Xiaomi — 6%, Sony и Huawei — по 4%», — сообщают в МТС.
«Связной» подтверждает эти показатели. По данным ритейлера, Apple получила от продаж таких устройств 8,2 млрд руб., JBL — 2,9 млрд, Samsung — 2,6 млрд руб.
Что касается количественного выражения, здесь всё выглядит несколько иначе. В МТС рассказали, что в этом показателе с января по июнь лидером стала JBL (20%), за ней идут Xiaomi (14%), Apple (11%), Samsung (5%), Honor (4%) и Huawei (2%).
Проводные наушники начали терять интерес среди покупателей. Их продажи упали на 18 процентов. Есть вероятность, что Apple к 2022 году полностью обновит модельный ряд своих наушников, выпустив следующее поколение AirPods и AirPods Pro.
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Источник:
Свои ремонтировал в варшаве. Аккумуляторы с работой вышли в перерасчете на рубли 3000₽
2. Меняя раз в год, теряя на добавление на новые наушники 1,5-2 тыс рублей (взято из вашего описания) за три года вы теряете больше денег, времени и тд чем я за три года 3 тыс рублей за замену батарейки. К тому же я снимаю ват это 23%. Итого 3000 ₽ — 690 ₽ = 2310 ₽.
Почувствуйте разницу.