Тим Кук возглавил Apple в неспокойное время, когда Джобс боролся с раком поджелудочной железы, а будущее компании казалось неопределенным. К новому главе компании сразу возникло множество вопросов, а самые главные из них были: пойдет ли он по стопам Джобса или реализует свое собственное видение развития Apple.Буквально через день после того, как Кук стал генеральным директором, он отправил всем сотрудникам письмо, пообещав, что Apple не изменится. Первым устройством, которое было выпущено под руководством Тима в качестве главы компании, стал iPhone 4S в 2011 году. Его разработкой руководил Стив Джобс.Первым смартфоном, полностью разработанным под руководством Тима Кука, был iPhone 5 в 2012 году. Устройство стало поворотным моментом в истории модельного ряда, поскольку впервые Apple увеличила размер экрана и сделала корпус очень тонким.Двумя годами позднее в качестве One More Thing Тим Кук со сцены представил Apple Watch. Эту фразу Стив Джобс использовал для обозначения революционных продуктов. Часы были первым совершенно новым устройством в эпоху правления Тима.Второй важный анонс с One More Thing Кука состоялся в 2017 году. Тогда исполнилось десять лет с момента выпуска первого айфона. К этой дате был приурочен запуск iPhone X, получившего самый крупный редизайн в истории Apple.В последующие годы компания под руководством Тима Кука выпускала множество новых продуктов и сервисов, а в последствии стала первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов. Оглядываясь на всё это, хочется отметить, что Тим Кук, определенно, оказал огромное влияние на вектор развития Apple и внёс значительный вклад в её успех.