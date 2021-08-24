iPhone old


Энтузиасты из Китая обнаружили, что, если сменить регион в настройках старых моделей iPhone или iPad, устройства начинают работать лучше. Об этом сообщает Gizchina.

Оказалось, что достаточно зайти в «Настройки» iPhone или iPad и сменить там регион на Францию — и устройство начинает работать быстрее. Пользователи отмечают более плавное и отывчивое взаимодействие с устройством. Этот факт подтверждают и бенчмарки — результаты тестов улучшаются на 10-15% после смены региона.

Владельцы iPhone нашли причину такого поведения своих гаджетов. Дело в том, что пару лет назад Apple получила штраф от влатсей Франции за то, что замедляла быстродействие своих iPhone и iPad. Тогда компания объясняла это заботой о пользователях — устройства с изношенными аккумуляторами могли произвльно перезагружаться, а уменьшение тактовой частоты процессора помогало избегать таких казусов.

Однако французский суд не счел эту причину достаточной для того, чтобы без ведома владельцев iPhone вносить изменения в работу их устройства и признал Apple виновной в обмане. Скорее всего, именно после этого компания встроила в iOS механизм, который отключает замедление для пользователей из Франции — это прямое исполнение законодательства страны. Теперь этой фишкой могут воспользоваться владельцы старых iPhone и iPad по всему миру.

Однако этот метод поможет не всем — ведь Apple не зря внедряла механизм замедления. Многое зависит от состояния аккумулятора — если он в порядке, то и занижения производительности как такового не происходит. При этом обладатели устройств с изношенной «батарейкой» могут столкнуться с рандомными перезагрузками в те моменты, когда девайсу просто не хватает мощности аккумулятора.

Ранее мы рассказали, что Илон Маск взял пример с Apple и в течение нескольких лет скрытно занижал мощность электромобилей Tesla при помощи обновлений ПО. Суд уже признал компанию виновной и назначил штраф. 



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Источник:

Gizchina Gizchina

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