Энтузиасты из Китая обнаружили, что, если сменить регион в настройках старых моделей iPhone или iPad, устройства начинают работать лучше. Об этом сообщает Gizchina.
Оказалось, что достаточно зайти в «Настройки» iPhone или iPad и сменить там регион на Францию — и устройство начинает работать быстрее. Пользователи отмечают более плавное и отывчивое взаимодействие с устройством. Этот факт подтверждают и бенчмарки — результаты тестов улучшаются на 10-15% после смены региона.
Владельцы iPhone нашли причину такого поведения своих гаджетов. Дело в том, что пару лет назад Apple получила штраф от влатсей Франции за то, что замедляла быстродействие своих iPhone и iPad. Тогда компания объясняла это заботой о пользователях — устройства с изношенными аккумуляторами могли произвльно перезагружаться, а уменьшение тактовой частоты процессора помогало избегать таких казусов.
Однако французский суд не счел эту причину достаточной для того, чтобы без ведома владельцев iPhone вносить изменения в работу их устройства и признал Apple виновной в обмане. Скорее всего, именно после этого компания встроила в iOS механизм, который отключает замедление для пользователей из Франции — это прямое исполнение законодательства страны. Теперь этой фишкой могут воспользоваться владельцы старых iPhone и iPad по всему миру.
Однако этот метод поможет не всем — ведь Apple не зря внедряла механизм замедления. Многое зависит от состояния аккумулятора — если он в порядке, то и занижения производительности как такового не происходит. При этом обладатели устройств с изношенной «батарейкой» могут столкнуться с рандомными перезагрузками в те моменты, когда девайсу просто не хватает мощности аккумулятора.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск взял пример с Apple и в течение нескольких лет скрытно занижал мощность электромобилей Tesla при помощи обновлений ПО. Суд уже признал компанию виновной и назначил штраф.
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Источник:
Если нет повальной перезагрузки в течении дня, то шли бы Кук и команда лесом со своим замедлением!
Почему другие страны не пошли французским путём?
А так, замена аккумулятора должна вернуть всё в нормальный рабочий режим, в принципе заменить аккумулятор не так дорого.
Потом аккумулятор заменю в нём.
З.Ы. Смотрел у Стаса ролик, сказал, что все это чушь.