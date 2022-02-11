Аналитическая компания Statista опубликовала свежие данные, согласно которым Apple принадлежит практически половина рынка наушников-вкладышей в США. В рамках исследования было опрошено 4220 жителей страны.
Таким образом получается, что доля Apple составляет более 49% рынка, поскольку AirPods принадлежит 34,4%, а у Beats — 15,3%. Третье место заняла Bose с долей 12,5% и следом за ней с небольшим отрывом разместилась Samsung с долей 12,2%.
Напомним, Apple выпустила AirPods 3 осенью 2021 года. Если верить слухам и утечкам, компания может анонсировать AirPods Pro второго поколения в этом году.
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