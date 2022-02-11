11 лет назад криптовалюта Bitcoin впервые стала стоить больше одного доллара за монету и с тех пор стремительно дорожает (хотя иногда и падает, причём существенно). На своём пике в ноябре 2021 года один биткойн стоил 64 400 долларов, а сейчас за него просят и дают около 43 тысяч.
Мы уже рассказывали о том, сколько можно было заработать, если ежегодно покупать акции Apple вместо каждой новой модели iPhone (спойлер — много), но заработок на Bitcoin оказался бы гораздо более впечатляющим.
В начале 2011 года самой актуальной моделью смартфонов Apple был iPhone 4, который продавался в России с сентября 2010 года по цене 26 990, 31 990 или 36 990 рублей в зависимости от объёма памяти (8, 16 или 32 ГБ). Курс доллара 11 лет назад составлял около 29 рублей, а значит, этот смартфон стоил в России от 930 до 1275 долларов. Такое же количество биткойнов (от 930 до 1275) можно было приобрести в феврале 2011 года вместо iPhone 4.
Таким образом, «вложись» вы одиннадцать лет назад не в iPhone 4, а в биткойны, сейчас ваши накопления были бы такими:
- Вместо модели с 8 ГБ — 930 биткойнов (40,266 млн долларов или 3,023 млрд рублей)
- Вместо модели с 16 ГБ — 1100 биткойнов (47,626 млн долларов или 3,575 млрд рублей)
- Вместо модели с 32 ГБ — 1275 биткойнов (55,203 млн долларов или 4,144 млрд рублей)
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Я вообще про биток узнал наверное только в 2014-2015. :))