Официальная витрина «МегаФона» на площадке Tmall запустила распродажу смартфонов Apple. В рамках акции прошлогодний флагман можно урвать всего за 49 990 рублей. Собрали все скидки на iPhone в этой заметке.
iPhone 12 на 64 ГБ за 49 990 р.
В наличии: белый, зеленый, синий и черный. Напомним, в iPhone 12 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR, который защищает передняя панель Ceramic Shield. За производительность отвечает процессор A14 Bionic. Есть поддержка аксессуаров MagSafe, а видео можно снимать в 4K с частотой 60 кадров в секунду с расширенным динамическим диапазоном Dolby Vision
Как приобрести со iPhone со скидкой? Переходим по ссылке, добавляем смартфон в корзину, применяем промокод FEBMF6000 и оплачиваем товар.
iPhone 12 на 128 ГБ за 54 990 р.
Переходим по ссылке, добавляем iPhone в корзину, активируем промокод FEBMF6000 и оплачиваем покупку.
iPhone 12 mini на 64 ГБ за 42 990 р.
Компактный iPhone 2020 года. Опыт использования такого форм-фактора придется по вкусу любителям 5S/SE. Смартфон оснащается 5,4-дюймовым экраном Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield. В плане и производительности и возможностей съемке он не уступает своему брату с более крупным дисплеем. Для получения скидки переходим по ссылке, добавляем смартфон в корзину, применяем промокод FEBMF4500 и оплачиваем покупку.
- Версия iPhone 12 mini на 128 ГБ за 47 990 р. с промокодом FEBMF4500
iPhone 12 Pro на 512 ГБ за 97 490 р.
Топовый смартфон Apple 2020 года получил знатную скидку. Он оснащается системой из трех объективов, в которую, помимо основного и ширика, входит телевик с трехкратным оптическим зумом. Также у него есть датчик LiDAR для портретных снимков в условиях с плохим освещением.
Как приобрести iPhone 12 Pro со скидкой? Переходим по ссылке, закидываем смартфон в корзину, активируем промокод FEBMF9000, наслаждаемся сниженной ценой и оплачиваем покупку.
iPhone 13 на 128 ГБ за 67 990 р.
Самый актуальный и популярный iPhone на рынке. Он получил уменьшенный вырез в экране и обновленную компоновку объективов в модуле основной камеры. Смартфон оснащается экраном Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма, а за его производительность отвечает мощнейший чип A15 Bionic. Есть защита от воды по стандарту IP68 и поддержка аксессуаров MagSafe. Получаем скидку с помощью промокода FEBMF6000. В наличии пока есть все расцветки.
- iPhone 13 на 256 ГБ за 75 990 р. с промокодом FEBMF7000
- iPhone 13 на 512 ГБ за 89 990 р. с промокодом FEBMF10000
iPhone 13 mini на 256 ГБ за 69 990 р.
Компактная версия iPhone 13, которая в плане производительности и съемки не отличается от модели с более крупным экраном. Для получения скидки переходим по ссылке, добавляем гаджет в корзину, там применяем промокод FEBMF5000 и оплачиваем товар. В наличии на момент написания: черный и красный цвет.
iPhone XS на 64 ГБ (восстановленный) за 36 490 р.
Это официально восстановленный смартфон, а это значит, что он прошел все проверки со стороны Apple и на него распространяется гарантия 1 год от производителя. iPhone XS оборудован дисплеем Super Retina с диагональю 5,8 дюйма, а за его производительность отвечает процессор A12 Bionic, который продолжает сохранять актуальность. Для получения скидки переходим по ссылке, добавляем айфон в корзину, активируем промик FEBMF4000 и оплачиваем покупку.
- iPhone XS Max на 256 ГБ (восстановленный) за 49 490 р. с промокодом FEBMF5000
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