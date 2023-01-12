AirPods Max 2 и новые бюджетные наушники Apple придётся подождать

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо рассказал в серии твитов о будущих моделях AirPods и назвал сроки их выхода.
По данным инсайдера, поставщики Apple запустят массовое производство AirPods Max 2-го поколения и предполагаемых AirPods Lite за $99 в конце 2024 или в начале 2025 года.
Интересно, что ранее другой аналитик, Джефф Пу, также говорил о стремлении Apple к отметке в $99 за новые недорогие TWS-наушники. К сожалению, о технических характеристиках пока нет информации.
Что касается AirPods Max — второе поколение накладных наушников премиум-класса, первоначально вышедших в декабре 2020 года, может получить порт USB-C вместо Lightning, улучшенное шумоподавление, увеличенное время автономной работы, чип U1 для точного определения местоположения в Локаторе и новые расцветки.
Видимо, тем, кто откладывал покупку полноразмерных наушников Apple и ждал выхода AirPods Max 2 в ближайшее время, всё-таки лучше присмотреться к текущему поколению.
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