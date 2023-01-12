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AirPods Max 2 и новые бюджетные наушники Apple придётся подождать

Фархад

AirPods Max 2

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо рассказал в серии твитов о будущих моделях AirPods и назвал сроки их выхода.

По данным инсайдера, поставщики Apple запустят массовое производство AirPods Max 2-го поколения и предполагаемых AirPods Lite за $99 в конце 2024 или в начале 2025 года.

Интересно, что ранее другой аналитик, Джефф Пу, также говорил о стремлении Apple к отметке в $99 за новые недорогие TWS-наушники. К сожалению, о технических характеристиках пока нет информации.

Что касается AirPods Max — второе поколение накладных наушников премиум-класса, первоначально вышедших в декабре 2020 года, может получить порт USB-C вместо Lightning, улучшенное шумоподавление, увеличенное время автономной работы, чип U1 для точного определения местоположения в Локаторе и новые расцветки.

Видимо, тем, кто откладывал покупку полноразмерных наушников Apple и ждал выхода AirPods Max 2 в ближайшее время, всё-таки лучше присмотреться к текущему поколению.

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Источник:
MacRumors
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