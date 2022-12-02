Belkin выпустил профессиональный комплект для очистки AirPods

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В комплект входит щеточка, смягчитель воска, очищающий гель и чистящая салфетка. Стоимость набора составила почти 15 долларов.Несмотря на более обширную комплектацию в сравнении с конкурентами, пока не известно является ли набор от Belkin многоразовым. Впрочем, скорее всего, все зависит от степени запущенности наушников.Последовательность действий при очистке следующая. На мембрану наносится смягчитель, который растворяет ушную серу для более простого извлечения — на это уходит порядка минуты. Затем загрязнение удаляется щеточкой, добавляется очищающий гель, собирающий мелкие остатки и вытирается салфеткой из микрофибры.Производитель отмечает, что данный комплект для чистки совместим только с моделями AirPods и не подходит для AirPods Pro. С чем это связано компания Belkin не уточняет.