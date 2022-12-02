Apple Airpods

Belkin выпустил профессиональный комплект для очистки AirPods

Артем
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В комплект входит щеточка, смягчитель воска, очищающий гель и чистящая салфетка. Стоимость набора составила почти 15 долларов.

Несмотря на более обширную комплектацию в сравнении с конкурентами, пока не известно является ли набор от Belkin многоразовым. Впрочем, скорее всего, все зависит от степени запущенности наушников. 

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Последовательность действий при очистке следующая. На мембрану наносится смягчитель, который растворяет ушную серу для более простого извлечения — на это уходит порядка минуты. Затем загрязнение удаляется щеточкой, добавляется очищающий гель, собирающий мелкие остатки и вытирается салфеткой из микрофибры. 

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Производитель отмечает, что данный комплект для чистки совместим только с моделями AirPods и не подходит для AirPods Pro. С чем это связано компания Belkin не уточняет.
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Источник:
IMore
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Комментарии

+55
Еремей Киба
пока не известно является ли набор от Belkin многоразовым.

Конечно не известно. На собственную фотографию ниже с одноразовыми пакетиками то не посмотреть...
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