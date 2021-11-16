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14 сентября Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, а спустя некоторое время специалисты по ремонту цифровых устройств из компании iFixit разобрали новинки и оценили их ремонтопригодность. Помимо этого, инженеры сделали качественные обои на которых запечатлён «внутренний мир» iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

На представленных фотографиях отлично детализированы все компоненты устройства. Обои создают впечатление, будто вы смотрите внутрь своего iPhone, но не разбирая устройство можно разглядеть увеличенный блок камер, L-образный аккумулятор, вибромотор Taptic Engine, биометрические сенсоры Face ID и другие детали гаджета.
Скачать обои в высоком разрешении можно по ссылкам ниже:


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